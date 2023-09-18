Как избавиться от сонливости без кофе и энергетических напитков

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Когда световой день сокращается, многие из нас становятся сонными: даже если мы выспались ночью, после полудня усталость охватывает нас, и хочется прилечь. Если ты дома, то можешь позволить себе почасовой отдых, но что делать, если ты на работе? Расскажем, как поднять себе настроение и получить заряд энергии без кофе или энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .
Как проснуться без кофе утром
Следующие советы будут полезны для тех, кто решил избавиться от кофеина по причинам, таким как беременность, рекомендация врача или другие факторы. Организму может потребоваться несколько дней или даже несколько недель, чтобы избавиться от зависимости от кофеина. В это время очень важно оставаться энергичным, работать и выполнять повседневные дела.
В данном случае гораздо проще предотвратить появление чувства сонливости, чем бороться с ним. Поэтому важно следовать нескольким простым рекомендациям.
Высыпайся. Звучит очевидно, но это бесплатно и действенно. Взрослому здоровому человеку в среднем требуется около восьми часов сна ежедневно, согласно мнению некоторых врачей. Если ты спишь достаточное количество времени каждый день, то неискушеность просто исчезнет.
Поддерживай режим дня. Когда мы отказываемся от продукта, который раньше употребляли постоянно, может возникнуть синдром отмены. Так бывает, например, когда мы бросаем курить. Важно не сломиться и не возвратиться к употреблению того, от чего мы решили отказаться. Строгий режим дня поможет нам быть дисциплинированными и соблюдать наши ограничения станет легче.
Ложись спать сегодня, а не завтра. Проще говоря, иди спать до полуночи. По мнению некоторых экспертов, самый качественный отдых для организма происходит до трех часов ночи, поэтому в это время ты должен спать глубоким сном.
Утром, проснувшись, включай яркий свет в комнате и предпочитай лампы с холодным свечением. Это поможет твоему организму быстро остановить выработку мелатонина, гормона, который отвечает за сон.