Как избавиться от сонливости без кофе и энергетических напитков

Когда световой день сокращается, многие из нас становятся сонными: даже если мы выспались ночью, после полудня усталость охватывает нас, и хочется прилечь. Если ты дома, то можешь позволить себе почасовой отдых, но что делать, если ты на работе? Расскажем, как поднять себе настроение и получить заряд энергии без кофе или энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .