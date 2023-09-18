Исследование: Москва и Московская область лидируют по числу банкротств

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:26
Результаты исследования, проведенного компанией «ЮРЛ Групп», показали, что количество случаев банкротства в России растет. В первом квартале 2023 года число лиц, признанных судом банкротами, составило 76 тысяч, что на 40% больше, чем в предыдущем году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Основатель и управляющий партнер компании «ЮРЛ Групп» Семен Николаев отметил, что сегодня люди понимают, что обратиться за помощью и разрешить финансовую ситуацию через личное банкротство — это нормально. Особенно много случаев банкротства зарегистрировано в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек).
Анализ основных причин банкротств в Подмосковье показал, что в большинстве случаев это неспособность погасить кредит из-за снижения доходов (около 42% случаев) и потеря работы (примерно 26%). Люди также медлят задокументировать свою неспособность платить кредиты, опасаясь приставов и судебных взысканий (15%) или более серьезных последствий, например, уголовной ответственности (не более 10%).
Средний доход граждан Подмосковья, обратившихся за банкротством, составил около 45 тысяч рублей в месяц. В то же время, средний размер долга, с которым люди обращаются за процедурой банкротства, составляет около 1,8 миллиона рублей.
Николаев подчеркнул, что страх перед банкротством у людей пропал, они уже не испытывают к нему глобального неприятия. Вместе с тем, он отметил, что снижается доля тех граждан, которые оформляют банкротство после экономических трудностей, таких как потеря работы, прогорание бизнеса или снижение доходов. На первое место выходят обстоятельства, когда люди не могут правильно рассчитать свою кредитную нагрузку. Часто это случается с теми, кто уже имеет несколько долгов.
Николаев подчеркнул важность государственных образовательных программ, которые помогли бы повысить финансовую грамотность взрослого населения. Он считает, что людям нужно учиться жить по средствам и стремиться увеличивать свой доход своими усилиями, а не брать новые кредиты.