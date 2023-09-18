Исследование: Москва и Московская область лидируют по числу банкротств

Николаев подчеркнул, что страх перед банкротством у людей пропал, они уже не испытывают к нему глобального неприятия. Вместе с тем, он отметил, что снижается доля тех граждан, которые оформляют банкротство после экономических трудностей, таких как потеря работы, прогорание бизнеса или снижение доходов. На первое место выходят обстоятельства, когда люди не могут правильно рассчитать свою кредитную нагрузку. Часто это случается с теми, кто уже имеет несколько долгов.