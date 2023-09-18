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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Инцидент на станции 'Проспект Космонавтов' привел к остановке движения поездов

18 сентября 2023, 08:05
По словам городской администрации, работа метрополитена в Екатеринбурге была прекращена из-за того, что пассажир упал под поезд, пишет Pravda.Ru.

ЧП произошло на станции «Проспект Космонавтов». Пострадавший остался под вагоном, и сотрудникам метро пришлось остановить движение поездов на участке между «Проспектом Космонавтов» и «Площадью 1905 года».

Администрация обещала предоставить более детальную информацию о случившемся позже.

На место происшествия приехали спасатели МЧС и медицинский персонал. Однако пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший, который упал на рельсы.

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