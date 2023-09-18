Инцидент на станции 'Проспект Космонавтов' привел к остановке движения поездов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
ЧП произошло на станции «Проспект Космонавтов». Пострадавший остался под вагоном, и сотрудникам метро пришлось остановить движение поездов на участке между «Проспектом Космонавтов» и «Площадью 1905 года».
Администрация обещала предоставить более детальную информацию о случившемся позже.
На место происшествия приехали спасатели МЧС и медицинский персонал. Однако пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший, который упал на рельсы.