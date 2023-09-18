Хоценко рассказал о планах предоставить бюджету Омска дополнительные источники дохода

Планируется, что в 2024 году общая сумма доходов областного бюджета и дополнительных доходов муниципалитетов составит 55 млн рублей. Из этой суммы 33 млн рублей будет направлено в бюджет города Омска, а остальная часть поступит в районные бюджеты. Однако штрафы за нарушение правил дорожного движения будут полностью зачисляться в региональный дорожный фонд в соответствии с бюджетным кодексом РФ.