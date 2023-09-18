Хоценко рассказал о планах предоставить бюджету Омска дополнительные источники дохода

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Омской области разрабатывают поправки в закон о межбюджетных отношениях. Они связаны с перераспределением доходов пользу муниципалитетов. Виталий Хоценко рассказала о планах предоставить Омску дополнительные источники дохода.
Ключевых поправки две.
Во-первых, предлагается изменить схему распределения платежей от работающих на упрощенной системе налогообложения. Сейчас эти платежи делятся между городом и областью в соотношении 25% и 75% соответственно. Предлагается увеличить долю города до 35%, а долю области снизить до 65%. Такое изменение позволит бюджету города получить дополнительный доход в размере около 750 млн рублей ежегодно.
Это изменение будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в городе Омске, поскольку муниципалитет будет обладать дополнительными ресурсами для его поддержки и развития.
Во-вторых, главой региона предложено передать муниципалитетам поступления от административных штрафов, которые налагают мировые судьи и комиссии по делам несовершеннолетних.
В настоящее время эти поступления делятся поровну между область и муниципалитетами. Предполагается, что со следующего года, отчисления будут полностью уходить в муниципальные бюджеты.
Планируется, что в 2024 году общая сумма доходов областного бюджета и дополнительных доходов муниципалитетов составит 55 млн рублей. Из этой суммы 33 млн рублей будет направлено в бюджет города Омска, а остальная часть поступит в районные бюджеты. Однако штрафы за нарушение правил дорожного движения будут полностью зачисляться в региональный дорожный фонд в соответствии с бюджетным кодексом РФ.
В Законодательном собрании рассмотрят поправки на заседании, которое состоится 21 сентября.