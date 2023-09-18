Государство Тувалу будет существовать даже при полном затоплении

Тувалу — государство, расположенное на атоллах и островах, которое постепенно погружается под воду из-за роста уровня моря. Местные чиновники считают, что это происходит из-за глобального потепления. Глава министерства иностранных дел Саймон Кофе объяснил, что изменения в конституцию были внесены с учетом возможной потери физической территории страны. Об этом пишет 360tv.ru.