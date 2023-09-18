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Финляндию минувшим летом посетили 306,9 тысячи россиян

18 сентября 2023, 16:23
Летом 2023 года Финляндия стала наиболее популярной европейской страной среди российских туристов. За этот период 306,9 тысячи путешественников из России посетили Финляндию, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Тем временем, самой популярной страной вообще стала Турция. По данным погранслужбы ФСБ России, за лето российские туристы совершили 2,3 миллиона поездок в Турцию, пишет Общественная служба новостей.

Затем следуют Абхазия со значением в 2,1 миллиона поездок и Казахстан, который получил 1,35 миллиона посещений от россиян. Среди других популярных направлений также упоминаются Объединенные Арабские Эмираты (882,7 тысячи поездок), Египет (578 тысяч), Грузия (387,6 тысячи) и Китай (278,8 тысячи).

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