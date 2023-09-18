Финляндию минувшим летом посетили 306,9 тысячи россиян

Затем следуют Абхазия со значением в 2,1 миллиона поездок и Казахстан, который получил 1,35 миллиона посещений от россиян. Среди других популярных направлений также упоминаются Объединенные Арабские Эмираты (882,7 тысячи поездок), Египет (578 тысяч), Грузия (387,6 тысячи) и Китай (278,8 тысячи).