Что представляет собой МРТ спины и какие проблемы позволяет выявить

Стоит отметить, что МРТ всего позвоночника считается наиболее популярным и востребованным методом диагностики, поскольку обладает многочисленными преимуществами. В первую очередь это касается безвредности и безопасности процедуры. Благодаря этому при необходимости МРТ можно повторить в любой момент. Так специалист сможет оценить состояние позвоночника в динамике.