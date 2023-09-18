Что представляет собой МРТ спины и какие проблемы позволяет выявить

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
С помощью МРТ можно выявить возможные патологии кости, хрящевого диска. Процедуру назначают при подозрениях травм позвоночного столба. МРТ используют для диагностики заболеваний межпозвонкового диска или суставов. Именно они являются наиболее распространенными причинами болей в области спины.
Преимущества и особенности МРТ спины
Стоит отметить, что МРТ всего позвоночника считается наиболее популярным и востребованным методом диагностики, поскольку обладает многочисленными преимуществами. В первую очередь это касается безвредности и безопасности процедуры. Благодаря этому при необходимости МРТ можно повторить в любой момент. Так специалист сможет оценить состояние позвоночника в динамике.
Еще одно преимущество магнитно-резонансной терапии заключается в высокой информативности метода. После проведенного обследования специалисты получают трехмерный снимок обследуемой зоны. МРТ отличатся эталонной точностью. Возможные проблемы со спиной можно будет выявить на самых ранних стадиях. Процедура отличается безболезненностью. Пациент не чувствует какой-либо дискомфорт при ее проведении. МРТ имеет минимальное количество противопоказаний.
Какие проблемы можно обнаружить
Магнитно-резонансная томография позволяет диагностировать защемление нерва. С помощью этого метода обследования специалисты смогут выявить любые дефекты костных тканей, межпозвоночные грыжи и протрузии. МРТ показывает кифоз и сколиоз, очаги воспаления. Врач сможет увидеть последствия травм, опухоли, разные патологические процессы.
Если вас интересует МРТ спины в Москве, обращайтесь в проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую клинику, предоставляющую подобную услугу. В ней должно использоваться современное оборудование. Большое значение имеет опыт и высокая квалификация специалистов.
Процедура МРТ не требует много времени. Для проведения обследования будет достаточно 15-30 минут. Если диагностика предусматривает использование контраста, то МРТ займет около часа. Стоимость услуг зависит от обширности диагностики. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, предоставят подробные консультации.
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