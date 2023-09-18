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Бойцы MMA и волонтеры ОНПЗ озеленили территорию у Центра единоборств в Омске

Бойцы MMA и волонтеры ОНПЗ озеленили территорию у Центра единоборств в Омске

18 сентября 2023, 09:35
Фото: Андрей Шавин
Продолжается экологический проект «Зеленая среда» по программе социальных инвестиций «Родные города». В этот раз в нем приняли участие Александр Шлеменко, Андрей Корешков, воспитанники школы «Шторм» и сотрудники Омского НПЗ.

У регионального центра спортивной подготовки прошла экологическая акция: добровольцы высадили на территории у школы единоборств «Шторм» деревья и кустарники. В озеленении территории принимали участие также титулованные спортсмены — Александр Шлеменко и Андрей Корешков.

«Мы хотим, чтобы в нашем городе появлялось больше уютных зеленых уголков. Наши молодые спортсмены сегодня вышли посадить деревья перед школой спортивных единоборств вместе с волонтерами Омского НПЗ. Это маленький, но важный шаг на пути к тому, чтобы город стал зеленее и красивее», — отметил чемпион мира по смешанным единоборствам, основатель школы и профессиональной команды «Шторм» Александр Шлеменко.

Территорию у Центра единоборств украсили черемухой сорта Шуберта и кустами кизила. Эти растения достаточно неприхотливы и органично вписываются в окружающее пространство. После высадки за растениями продолжат ухаживать профессиональные агрономы.

Напомним, это уже вторая экологическая акция в рамках проекта «Зеленая среда» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ранее волонтеры ОНПЗ и юные спортсмены высадили сосны, ели, клены, декоративные яблони и туи у хоккейной академии «Авангард».

По мнению гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, проект дает важный социальный эффект: он объединяет разных людей вокруг общей идеи — сделать Омск более комфортным и экологичным. В рамках «Зеленой среды» этой осенью на территории спортивных, социальных и культурных объектов Омска будет высажено более 850 деревьев.

Фото: Андрей Шавин
#Общество#Спорт#Город#Омск#Омская область
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