Бойцы MMA и волонтеры ОНПЗ озеленили территорию у Центра единоборств в Омске

По мнению гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, проект дает важный социальный эффект: он объединяет разных людей вокруг общей идеи — сделать Омск более комфортным и экологичным. В рамках «Зеленой среды» этой осенью на территории спортивных, социальных и культурных объектов Омска будет высажено более 850 деревьев.