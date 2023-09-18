Биолог: чайный гриб — эффективное средство для снижения уровня сахара в крови

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Сегодня «комбучу» продают в США как здоровый напиток в фитнес-клубах и спортзалах. Профессор отмечает, что исследователи из Университета Джорджтауна подтвердили его ярко выраженные свойства по снижению уровня сахара в крови и отмечают, что он работает не хуже метформина, пишет Pravda.Ru.
Участники эксперимента в течение четырех недель употребляли стакан комбучи ежедневно. В результате они заметили снижение среднего уровня глюкозы в крови на голодный желудок с 164 до 116 миллиграммов на децилитр. То есть чайный гриб помог им достичь нормального уровня глюкозы.
Баранова заключает, что напиток также может помочь предшествующему диабету метаболическому синдрому.