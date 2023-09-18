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Published Сегодня, 08:58

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Биолог: чайный гриб — эффективное средство для снижения уровня сахара в крови

18 сентября 2023, 08:58
Нормализовать уровень сахара в крови можно с помощью чайного гриба. За рубежом его называют «комбуча». По словам биолога Анчи Барановой, американские исследователи обнаружили, что этот напиток имеет большую пользу для диабетиков и людей с предиабетом.

Сегодня «комбучу» продают в США как здоровый напиток в фитнес-клубах и спортзалах. Профессор отмечает, что исследователи из Университета Джорджтауна подтвердили его ярко выраженные свойства по снижению уровня сахара в крови и отмечают, что он работает не хуже метформина, пишет Pravda.Ru.

Участники эксперимента в течение четырех недель употребляли стакан комбучи ежедневно. В результате они заметили снижение среднего уровня глюкозы в крови на голодный желудок с 164 до 116 миллиграммов на децилитр. То есть чайный гриб помог им достичь нормального уровня глюкозы.

Баранова заключает, что напиток также может помочь предшествующему диабету метаболическому синдрому.

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