Биолог: чайный гриб — эффективное средство для снижения уровня сахара в крови

Сегодня «комбучу» продают в США как здоровый напиток в фитнес-клубах и спортзалах. Профессор отмечает, что исследователи из Университета Джорджтауна подтвердили его ярко выраженные свойства по снижению уровня сахара в крови и отмечают, что он работает не хуже метформина, пишет Pravda.Ru.