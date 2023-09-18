Акушер-гинеколог рассказывает, как сохранить молодость и здоровье в период менопаузы

Важно также получать все необходимые витамины. Особенно рекомендуются витамины группы B, витамин С и витамин Е. Если это не приносит желаемого эффекта, можно попробовать биологически активные добавки. В составе этих добавок присутствуют фитоэстрогены — половые гормоны растительного происхождения. В период менопаузы концентрация собственных эстрогенов в крови снижается, и эти добавки могут помочь поддерживать их уровень ближе к норме. Это может привести к улучшению сна, качества жизни, психоэмоционального состояния и уменьшению склонности к депрессии.