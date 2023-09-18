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Published Сегодня, 07:49

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Акушер-гинеколог рассказывает, как сохранить молодость и здоровье в период менопаузы

18 сентября 2023, 07:49
Как женщина может смягчить неприятные симптомы во время менопаузы? Об этом рассказывает акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

В первую очередь, важно поддерживать нормальный режим сна и бодрствования. Также стоит избегать животных жиров, так как они могут привести к отложению бляшек на стенках сосудов. Для того чтобы перейти на более здоровое питание, нужно увеличить потребление растительных продуктов и исключить сахар. Растительные жиры, такие как оливковое масло, также полезны. Однако, следует избегать готовых соусов и майонеза, пишет Pravda.Ru.

Для улучшения качества сна можно принимать успокоительные средства и препараты на ночь. Физическая активность также играет важную роль. Посещение фитнес-зала хотя бы три раза в неделю по полчаса поможет не только поддерживать форму, но и предотвратит резкое набирание веса, которое часто происходит у женщин в этот период. Курение и употребление алкоголя, на фоне изменения веса, только усугубляют гормональные изменения.

Важно также получать все необходимые витамины. Особенно рекомендуются витамины группы B, витамин С и витамин Е. Если это не приносит желаемого эффекта, можно попробовать биологически активные добавки. В составе этих добавок присутствуют фитоэстрогены — половые гормоны растительного происхождения. В период менопаузы концентрация собственных эстрогенов в крови снижается, и эти добавки могут помочь поддерживать их уровень ближе к норме. Это может привести к улучшению сна, качества жизни, психоэмоционального состояния и уменьшению склонности к депрессии.

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