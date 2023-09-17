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итоги дня

Жженая резина в воздухе, кипяток в домах, собаки на улицах. Новости воскресного Омска

17 сентября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Выбросы в Омске сегодня

Утро началось с новостей о продлении режима НМУ и климатических качелях. Затем — жалобы горожан на запах жженой резины. Последовал ответ от регионального минприроды: выбросы действительно были, еще и в двух округах. Кстати, дурно пахнущий дым — не единственное, что наблюдали омичи ночью. Астрономы, например, увидели в небе запуск космического корабля с Байконура. И последние вести с космически-погодного фронта: Омск скоро накроет магнитная буря. Держитесь!

Проблемы с горячей водой в Омске

Омичи начали массово жаловаться на проблемы с горячей водой. Мы публикуем информацию об инцидентах:

Дома в кипятке. Омичи массово жалуются на проблемы с горячей водой
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На этом фоне еще интереснее выглядит новость о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с горячим водоснабжением в одном из омских домов. Речь о многоэтажке на Краснознаменной, где в июле рабочие при ремонте демонтировали бойлерное оборудование. Без горячей воды остались и пенсионеры, и семьи с детьми.

Бездомные собаки в Омске

Прошла встреча нового директора муниципального приюта для животных с зоозащитниками. Итог — совместный проект. Цель — выявить места скопления нестерилизованных бездомных собак, чтобы стерилизовать и вакцинировать их. Об эффективности проекта говорить рано. Пока просто рассказываем подробнее про планы волонтеров:

Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками
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#Омск#Омская область#Выбросы#Бродячие собаки#Горячая вода#Новости#Александр Бастрыкин#Итоги дня
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