Жженая резина в воздухе, кипяток в домах, собаки на улицах. Новости воскресного Омска

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Утро началось с новостей о продлении режима НМУ и климатических качелях. Затем — жалобы горожан на запах жженой резины. Последовал ответ от регионального минприроды: выбросы действительно были, еще и в двух округах. Кстати, дурно пахнущий дым — не единственное, что наблюдали омичи ночью. Астрономы, например, увидели в небе запуск космического корабля с Байконура. И последние вести с космически-погодного фронта: Омск скоро накроет магнитная буря. Держитесь!
Омичи начали массово жаловаться на проблемы с горячей водой. Мы публикуем информацию об инцидентах:
На этом фоне еще интереснее выглядит новость о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с горячим водоснабжением в одном из омских домов. Речь о многоэтажке на Краснознаменной, где в июле рабочие при ремонте демонтировали бойлерное оборудование. Без горячей воды остались и пенсионеры, и семьи с детьми.
Прошла встреча нового директора муниципального приюта для животных с зоозащитниками. Итог — совместный проект. Цель — выявить места скопления нестерилизованных бездомных собак, чтобы стерилизовать и вакцинировать их. Об эффективности проекта говорить рано. Пока просто рассказываем подробнее про планы волонтеров: