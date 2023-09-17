Жженая резина в воздухе, кипяток в домах, собаки на улицах. Новости воскресного Омска

Утро началось с новостей о продлении режима НМУ и климатических качелях. Затем — жалобы горожан на запах жженой резины. Последовал ответ от регионального минприроды: выбросы действительно были, еще и в двух округах. Кстати, дурно пахнущий дым — не единственное, что наблюдали омичи ночью. Астрономы, например, увидели в небе запуск космического корабля с Байконура. И последние вести с космически-погодного фронта: Омск скоро накроет магнитная буря. Держитесь!