Трое детей, двое взрослых и пенсионерка. Под Омском столкнулись два автомобиля

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
17 сентября в 12:20 в Омском районе произошла авария. Пострадавших много, передали в региональной Госавтоинспекции.
58-летний водитель «Lada Kalina» отправился в деревню Половинка. На четвертом километре со второстепенной дороги направо выехал на «встречку», столкнулся с «Suzuki Grand Vitara». Авто управлял 53-летний мужчина.
Госпитализированы: водитель отечественной машины, ее пассажиры — 29-летняя женщина, восьмилетний и шестилетний мальчики, девятилетняя девочка; а также пассажир иномарки — 72-летняя женщина.
Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, при котором машина съехала в кювет. Есть пострадавшие.