Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

иллюстрация

Трое детей, двое взрослых и пенсионерка. Под Омском столкнулись два автомобиля

17 сентября 2023, 11:17
Фото: 1MI
иллюстрация

При столкновении авто в Омской области пострадали шесть человек

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

17 сентября в 12:20 в Омском районе произошла авария. Пострадавших много, передали в региональной Госавтоинспекции.

58-летний водитель «Lada Kalina» отправился в деревню Половинка. На четвертом километре со второстепенной дороги направо выехал на «встречку», столкнулся с «Suzuki Grand Vitara». Авто управлял 53-летний мужчина.

Госпитализированы: водитель отечественной машины, ее пассажиры — 29-летняя женщина, восьмилетний и шестилетний мальчики, девятилетняя девочка; а также пассажир иномарки — 72-летняя женщина.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, при котором машина съехала в кювет. Есть пострадавшие.

Еще одна машина в кювете. В Омской области произошло ДТП с ребенком
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП с детьми#Омский район#Новости
Подпишитесь
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
Сегодня, 11:03
«Опасно для здоровья». Омичи с Левобережья жалуются на вездесущий запах жженой резины
Сегодня, 09:43
От -3 до +23 градусов. Омичей ждут невероятные климатические качели
Сегодня, 08:43
Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками
Сегодня, 12:05
Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура
Сегодня, 03:56
И снова «Уральские авиалинии». В омском аэропорту задержали и отменили по три рейса
Сегодня, 06:31