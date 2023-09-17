Тотальный контроль. В Омске появился штаб по проблемным стройкам

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
16 сентября в Омске прошло первое заседание областного штаба по координации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм.
«Все строительные вопросы прошу выносить на эти заседания, здесь будем принимать соответствующие решения, давать поручения <…> После штаба будем объезжать стройплощадки», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.
Вопросы первого заседания: возведение школ в Омске, Исилькуле и поселке Горьковский. О ситуации на объектах доложили профильные министры, представители Омскоблстройзаказчика, застройщики и генподрядчики.
Готовность учебного заведения на Космическом проспекте — 70%. Сейчас рабочие заканчивают отделку, внутренние сети и благоустройство территории. Подрядчик — ООО ИТЦ «АСУ комплектсервис». От графика не отстает, претензий к компании нет. Ввести школу в эксплуатацию необходимо 20 декабря 2023 года. Набор первоклассников планируется провести в следующем учебном году. Остальные же смогут приступить к занятиям в январе 2024-го. До конца года ожидается сдача школы в Исилькуле. А в Горьковском строители намерены закончить к концу октября.
Отдельное внимание — строительству заведения в микрорайоне «Серебряный берег». Подрядчик отстает от графика. Виталий Хоценко посетил площадку после штаба. Напомним, в Советском округе возводится школа на 1 100 мест. Застройщик — ООО «Капитал Развитие». Готовность объекта — около 30%. Сейчас специалисты приступили к кладке наружных стен и внутренних перегородок. Работы на фундаменте и нулевом этаже завершены. Сотрудников меньше, чем полагает план. Срок сдачи — середина следующего года.