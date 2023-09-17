Тотальный контроль. В Омске появился штаб по проблемным стройкам

Готовность учебного заведения на Космическом проспекте — 70%. Сейчас рабочие заканчивают отделку, внутренние сети и благоустройство территории. Подрядчик — ООО ИТЦ «АСУ комплектсервис». От графика не отстает, претензий к компании нет. Ввести школу в эксплуатацию необходимо 20 декабря 2023 года. Набор первоклассников планируется провести в следующем учебном году. Остальные же смогут приступить к занятиям в январе 2024-го. До конца года ожидается сдача школы в Исилькуле. А в Горьковском строители намерены закончить к концу октября.