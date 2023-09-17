Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

иллюстрация

Ссора врукопашную. Омич довел неприятеля до больницы

17 сентября 2023, 04:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский сельчанин избил недруга и попал в полицию

Возбуждено уголовное дело.

В полицию Называевского района поступило сообщение из местной больницы. Туда поступил пациент с множественными травмами лица.

Выяснилось: 26-летний житель села Лорис-Меликова пострадал от рук 37-летнего уроженца села Юрьевка Павлоградского района. Между мужчинами были неприязненные отношения.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за причинение среднего вреда здоровью.

Отметим, по данным полиции, всего за последние сутки поступило 1 190 обращений. Заведено 42 уголовных дела.

Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Называевский район#Павлоградский район
Подпишитесь
Ждать осталось недолго. В Омске объявили дату старта отопительного сезона
Вчера, 05:59
Омичи не смогут смотреть телевизор. Рассказываем, кто и почему
Сегодня, 06:14
Головная боль и слабость близко. Когда Омск накроет магнитная буря
Сегодня, 05:36
Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура
Сегодня, 03:56
И снова «Уральские авиалинии». В омском аэропорту задержали и отменили по три рейса
Сегодня, 06:31