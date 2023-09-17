Ссора врукопашную. Омич довел неприятеля до больницы

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
В полицию Называевского района поступило сообщение из местной больницы. Туда поступил пациент с множественными травмами лица.
Выяснилось: 26-летний житель села Лорис-Меликова пострадал от рук 37-летнего уроженца села Юрьевка Павлоградского района. Между мужчинами были неприязненные отношения.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за причинение среднего вреда здоровью.
Отметим, по данным полиции, всего за последние сутки поступило 1 190 обращений. Заведено 42 уголовных дела.