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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

иллюстрация

«Придумывает нарушения и требует штраф». Омичей останавливает лже-инспектор ДПС

17 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске ребенок в форме инспектора ДПС пытается реально оштрафовать водителей

Горожане возмутились ситуации. Считают, нужно подключить родителей и соответствующие органы. Шутка затянулась.

Очевидцы сообщают о лже-инспекторе ДПС, который обосновался на улице Нейбута. Речь о юном мальчике в форме, в фуражке, с жезлом. «Останавливает машины и, придумывая несуществующие нарушения, требует штраф в форме реальных денег. В первый день это было забавно, водители останавливались и давали деньги. Но шутка затянулась», — рассказывает омич в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

Ребенок стал появляться у дороги все чаще, к нему присоединились другие «коллеги». Когда водители пытаются объехать детей, те преграждают путь, повествует очевидец. Ситуация опасная как для самих ребят, так и автовладельцев.

«Парень говорит, родители в курсе и хвалят его за деятельность», — подытожил автор поста.

улица Нейбутаулица Нейбута
улица Нейбута
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

В комментариях под публикацией пользователи пришли к единому мнению: за такое поведение ребенка можно оштрафовать родителей. Местным жителям посоветовали обратиться в органы опеки или к настоящим правоохранителям.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Соцсети#ГИБДД#Новости
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