«Придумывает нарушения и требует штраф». Омичей останавливает лже-инспектор ДПС

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Очевидцы сообщают о лже-инспекторе ДПС, который обосновался на улице Нейбута. Речь о юном мальчике в форме, в фуражке, с жезлом. «Останавливает машины и, придумывая несуществующие нарушения, требует штраф в форме реальных денег. В первый день это было забавно, водители останавливались и давали деньги. Но шутка затянулась», — рассказывает омич в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
Ребенок стал появляться у дороги все чаще, к нему присоединились другие «коллеги». Когда водители пытаются объехать детей, те преграждают путь, повествует очевидец. Ситуация опасная как для самих ребят, так и автовладельцев.
«Парень говорит, родители в курсе и хвалят его за деятельность», — подытожил автор поста.
В комментариях под публикацией пользователи пришли к единому мнению: за такое поведение ребенка можно оштрафовать родителей. Местным жителям посоветовали обратиться в органы опеки или к настоящим правоохранителям.