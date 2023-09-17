«Придумывает нарушения и требует штраф». Омичей останавливает лже-инспектор ДПС

Очевидцы сообщают о лже-инспекторе ДПС, который обосновался на улице Нейбута. Речь о юном мальчике в форме, в фуражке, с жезлом. «Останавливает машины и, придумывая несуществующие нарушения, требует штраф в форме реальных денег. В первый день это было забавно, водители останавливались и давали деньги. Но шутка затянулась», — рассказывает омич в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».