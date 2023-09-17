От -3 до +23 градусов. Омичей ждут невероятные климатические качели

Отметим, также по данным Обь-Иртышского УГМС, до 11:00 18 сентября в регионе действует режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Режим НМУ действует в Омской области уже вторые сутки.