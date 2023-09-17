От -3 до +23 градусов. Омичей ждут невероятные климатические качели

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 17 сентября, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов в приземном слое. Местами туман.
Новая неделя начнется по-летнему тепло: +18…+23. Без осадков. В ночь на вторник прогнозируют туман из-за слабого ветра.
В дневные часы 19 сентября температура воздуха не поднимется выше +21 градуса. Местами по области возможен дождь. Порывы ветра — до 9 метров в секунду. Осадки сохранятся ночью.
20 сентября: +15…+20. В некоторых районах продолжит идти небольшой дождь.
Отметим, также по данным Обь-Иртышского УГМС, до 11:00 18 сентября в регионе действует режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Режим НМУ действует в Омской области уже вторые сутки.