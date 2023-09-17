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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

иллюстрация

От -3 до +23 градусов. Омичей ждут невероятные климатические качели

17 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске похолодает до -3 и резко потеплеет до +23

Серьезные заморозки сменятся резким потеплением.

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 17 сентября, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов в приземном слое. Местами туман.

Новая неделя начнется по-летнему тепло: +18…+23. Без осадков. В ночь на вторник прогнозируют туман из-за слабого ветра.

В дневные часы 19 сентября температура воздуха не поднимется выше +21 градуса. Местами по области возможен дождь. Порывы ветра — до 9 метров в секунду. Осадки сохранятся ночью.

20 сентября: +15…+20. В некоторых районах продолжит идти небольшой дождь.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, также по данным Обь-Иртышского УГМС, до 11:00 18 сентября в регионе действует режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Режим НМУ действует в Омской области уже вторые сутки.

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#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Потепление#Новости#Дождь#Осадки
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