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иллюстрация

Омич Владимир Ткачев стал седьмым игроком КХЛ, забившим 100 шайб

17 сентября 2023, 05:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Юбилейный гол — на победном матче с «Нефтехимиком».

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев забросил свой 100-й гол в КХЛ. Игрок стал седьмым среди рожденных в 1995 году и позже, кому это удалось.

Юбилейная шайба — на матче против «Нефтехимика» во втором периоде. Теперь на счету Ткачева 295 (100+195) баллов в 389 играх лиги.

Отметим, ранее забить 100 шайб в КХЛ удавалось Константину Окулову, Анатолию Голышеву, Кириллу Капризову, Андрею Кузьменко, Никите Михайлису и Даниилу Вовченко. Все хоккеисты в возрасте от 28 лет и младше.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошел матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Омичи одержали победу на домашнем льду с разгромным счетом 5:1.

Доминировали весь матч. Омский «Авангард» с разгромным счетом обыграл ХК «Нефтехимик»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Новости#Владимир Ткачев#Нижнекамск
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