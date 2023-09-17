Омич Владимир Ткачев стал седьмым игроком КХЛ, забившим 100 шайб

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев забросил свой 100-й гол в КХЛ. Игрок стал седьмым среди рожденных в 1995 году и позже, кому это удалось.
Юбилейная шайба — на матче против «Нефтехимика» во втором периоде. Теперь на счету Ткачева 295 (100+195) баллов в 389 играх лиги.
Отметим, ранее забить 100 шайб в КХЛ удавалось Константину Окулову, Анатолию Голышеву, Кириллу Капризову, Андрею Кузьменко, Никите Михайлису и Даниилу Вовченко. Все хоккеисты в возрасте от 28 лет и младше.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошел матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Омичи одержали победу на домашнем льду с разгромным счетом 5:1.