Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
4 сентября муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин. Он сразу получил поручение от мэра Сергея Шелеста: встретиться с волонтерами, кураторами и руководителями местных зоозащитных организаций. Встреча прошла 16 сентября. В приюте подвели итоги.
Бюджетное учреждение вместе с волонтерами запускает новый проект. Цель — выявить места скопления нестерилизованных бездомных собак чтобы отлавливать их точечно, а затем стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно. Если особи не агрессивны, конечно. Такие правила диктует закон об обращении с безнадзорными животными.
Волонтеры создали закрытые группы в социальной сети «ВКонтакте» по округам Омска. В каждом сообществе — свой модератор. Активисты могут сотрудничать с приютом, решать любые вопросы на округе, взаимодействовать между собой. Среди тем для обсуждения не только отлов, но и установка будок, кормление, уборка в местах обитания животных.
«Есть хороший пример работы аналогичной группы в Амурском поселке, где около 15 жителей района взаимодействуют в чате. За год совместными усилиями стерилизовали больше 10 собак на прилегающих территориях. Родившихся щенков, беременных собак и „свадеб“ там больше нет», — отмечают в приюте.
Напомним, бывший директор БУ Евгений Вольф проработал четыре года и ушел по собственному желанию.