Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками

Волонтеры создали закрытые группы в социальной сети «ВКонтакте» по округам Омска. В каждом сообществе — свой модератор. Активисты могут сотрудничать с приютом, решать любые вопросы на округе, взаимодействовать между собой. Среди тем для обсуждения не только отлов, но и установка будок, кормление, уборка в местах обитания животных.