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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

иллюстрация

Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками

17 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Новый директор омского муниципального приюта встретился с зоозащитниками

Прошла встреча нового директора БУ с волонтерами. Итог — совместный проект.

4 сентября муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин. Он сразу получил поручение от мэра Сергея Шелеста: встретиться с волонтерами, кураторами и руководителями местных зоозащитных организаций. Встреча прошла 16 сентября. В приюте подвели итоги.

Бюджетное учреждение вместе с волонтерами запускает новый проект. Цель — выявить места скопления нестерилизованных бездомных собак чтобы отлавливать их точечно, а затем стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно. Если особи не агрессивны, конечно. Такие правила диктует закон об обращении с безнадзорными животными.

Волонтеры создали закрытые группы в социальной сети «ВКонтакте» по округам Омска. В каждом сообществе — свой модератор. Активисты могут сотрудничать с приютом, решать любые вопросы на округе, взаимодействовать между собой. Среди тем для обсуждения не только отлов, но и установка будок, кормление, уборка в местах обитания животных.

«Есть хороший пример работы аналогичной группы в Амурском поселке, где около 15 жителей района взаимодействуют в чате. За год совместными усилиями стерилизовали больше 10 собак на прилегающих территориях. Родившихся щенков, беременных собак и „свадеб“ там больше нет», — отмечают в приюте.

Напомним, бывший директор БУ Евгений Вольф проработал четыре года и ушел по собственному желанию.

Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Зоозащитники#Волонтерство#Новости#Приют для животных#Сергей Шелест#Евгений Вольф
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