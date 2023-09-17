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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

иллюстрация

Головная боль и слабость близко. Когда Омск накроет магнитная буря

17 сентября 2023, 05:36
Фото: 1MI
иллюстрация

19 сентября Омскую область накроет магнитная буря

Рассказываем о ближайших возбуждениях магнитосферы.

Прогноз магнитных бурь опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии. Сегодня, 17 сентября, до полудня наблюдается возбужденная магнитосфера.

Магнитная буря накроет наш регион 19 числа, во вторник. Пик слабой бури придется на вторую половину дня.

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прогноз на три дня
Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии

По предварительным данным, возбуждение магнитосферы также ожидается 23 и 29 сентября, 9 и 10 октября.

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прогноз на месяц
Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии

Напомним, ранее мы сообщали о наблюдениях омских астрономов. Им удалось увидеть запуск космического корабля с Байконура.

Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура
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#Омск#Омская область#Новости#Прогноз#Магнитная буря
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