Головная боль и слабость близко. Когда Омск накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:39
Прогноз магнитных бурь опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии. Сегодня, 17 сентября, до полудня наблюдается возбужденная магнитосфера.
Магнитная буря накроет наш регион 19 числа, во вторник. Пик слабой бури придется на вторую половину дня.
По предварительным данным, возбуждение магнитосферы также ожидается 23 и 29 сентября, 9 и 10 октября.
Напомним, ранее мы сообщали о наблюдениях омских астрономов. Им удалось увидеть запуск космического корабля с Байконура.