Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой

Горожане сообщили о ситуации в социальных сетях. В июле этого года рабочие управляющей компании ООО «Авангард» ремонтировали тепловой узел дома на Краснознаменной и демонтировали бойлерное оборудование. Жильцы лишились горячей воды. Пострадали и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми. Они обращались в администрацию, но тщетно.