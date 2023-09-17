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Updated Сегодня, 10:11

иллюстрация

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой

17 сентября 2023, 10:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Следователи начали процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки прав жителей одного из домов в Омске.

Горожане сообщили о ситуации в социальных сетях. В июле этого года рабочие управляющей компании ООО «Авангард» ремонтировали тепловой узел дома на Краснознаменной и демонтировали бойлерное оборудование. Жильцы лишились горячей воды. Пострадали и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми. Они обращались в администрацию, но тщетно.

Региональный СК начал процессуальную проверку. Ее ход контролирует центральный аппарат. Руководителю местного отделения Олегу Винникову поручено доложить об итогах и принятом решении.

Напомним, ранее мы рассказывали о других проблемах омичей с горячим водоснабжением:

Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске
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#Общество#Происшествия#Ремонт#Омск#Омская область#Россия#Горячая вода#Новости#Александр Бастрыкин#Олег Винников#СУ СКР Омской области
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