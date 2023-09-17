Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки прав жителей одного из домов в Омске.
Горожане сообщили о ситуации в социальных сетях. В июле этого года рабочие управляющей компании ООО «Авангард» ремонтировали тепловой узел дома на Краснознаменной и демонтировали бойлерное оборудование. Жильцы лишились горячей воды. Пострадали и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми. Они обращались в администрацию, но тщетно.
Региональный СК начал процессуальную проверку. Ее ход контролирует центральный аппарат. Руководителю местного отделения Олегу Винникову поручено доложить об итогах и принятом решении.
Напомним, ранее мы рассказывали о других проблемах омичей с горячим водоснабжением: