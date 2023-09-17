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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

иллюстрация

Еще одна машина в кювете. В Омской области произошло ДТП с ребенком

17 сентября 2023, 04:29
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области в ДТП пострадали двое взрослых и 7-летняя девочка

Пострадали 7-летняя девочка, мужчина и женщина.

17 сентября в 00:15 стало известно о происшествии с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

29-летний водитель «ВАЗ-2105» ехал по дороге Любинский-Большаковка в сторону села Большаковка. На четвертом километре не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет.

Помощь медиков понадобилась водителю, а также трем пассажирам: 39-летнему мужчине, 23-летней женщине и семилетней девочке.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, в котором погибла мать и трое детей. Девушка не справилась с управлением на сельской дороге, машина оказалась в затопленном кювете. Все, кто находился в салоне, захлебнулись. Возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП с детьми#Новости
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