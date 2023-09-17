Еще одна машина в кювете. В Омской области произошло ДТП с ребенком

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, в котором погибла мать и трое детей. Девушка не справилась с управлением на сельской дороге, машина оказалась в затопленном кювете. Все, кто находился в салоне, захлебнулись. Возбуждено уголовное дело.