Еще одна машина в кювете. В Омской области произошло ДТП с ребенком

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
17 сентября в 00:15 стало известно о происшествии с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
29-летний водитель «ВАЗ-2105» ехал по дороге Любинский-Большаковка в сторону села Большаковка. На четвертом километре не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет.
Помощь медиков понадобилась водителю, а также трем пассажирам: 39-летнему мужчине, 23-летней женщине и семилетней девочке.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, в котором погибла мать и трое детей. Девушка не справилась с управлением на сельской дороге, машина оказалась в затопленном кювете. Все, кто находился в салоне, захлебнулись. Возбуждено уголовное дело.