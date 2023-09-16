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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

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Ждать осталось недолго. В Омске объявили дату старта отопительного сезона

16 сентября 2023, 05:59
Фото: Город55
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В Омской области отопительный сезон стартует уже на следующей неделе

В первую очередь к теплу традиционно подключат больницы, детские сады и школы.

Сегодня, 16 сентября, Виталий Хоценко собрал министров, глав районов и представителей органов правопорядка и надзора на еженедельное оперативное совещание. Главной темой совещания стала подготовка к началу отопительного сезона в Омской области.

На специальном межведомственном совещании оценят, получилось ли это сделать организованно. Стартует отопительный сезон в регионе уже на следующей неделе. Контролировать ситуацию, отслеживать сигналы от жителей и оперативно реагировать на поступившие жалобы Хоценко обязал министра энергетики и ЖКХ Владимира Шнипко и мэра Омска Сергея Шелеста.

«Важно в кратчайшие сроки подключить к теплу наши больницы, детские сады, школы, затем жилые дома», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Ранее на городском штабе на тему подготовки к зиме заявили, что больше 5,7 тысяч многоквартирных домов и свыше 700 социальных объектов готовы к отопительному сезону. На полный запуск и подачу тепла во все здания необходимо около двух недель. Вчера, кстати, отопление появилось в жилых домах и соцобъектах двух районов — Нижнеомского и Тевризского. На 17 и 22 сентября запланирован запуск отопления в Крутинском и Полтавском районах.

В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Сергей Шелест#Оперштаб#Владимир Шнипко#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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