Ждать осталось недолго. В Омске объявили дату старта отопительного сезона

Ранее на городском штабе на тему подготовки к зиме заявили, что больше 5,7 тысяч многоквартирных домов и свыше 700 социальных объектов готовы к отопительному сезону. На полный запуск и подачу тепла во все здания необходимо около двух недель. Вчера, кстати, отопление появилось в жилых домах и соцобъектах двух районов — Нижнеомского и Тевризского. На 17 и 22 сентября запланирован запуск отопления в Крутинском и Полтавском районах.