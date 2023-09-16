Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Иллюстрация

В Омской области пожаловались на еще одну дорогу в районе, где семья утонула в кювете

16 сентября 2023, 11:21
Фото: Город55
Иллюстрация
Просьбы о ремонте в районной администрации игнорируются.

Жители Большеуковского района сообщили об еще одной аварийной проселочной дороге, по которой невозможно проехать. Речь идет о дороге в направлении села Становка, которое находится в 23 км от Больших Уков.

В паблике «Омск ВК» написали, что с мая дорогу ни разу не чистили.

«Невозможно проехать к своим близким и родным, не говоря уже о самих людях, которые живут в селе Становка и не могут выехать до района. Даже в хороших погодных условиях не проехать. Сделать это можно лишь на авто к примеру Нива 4WD или же УАЗ, которые не у всех жителей села имеются», — рассказывает автор поста.

Местные жители пробовали обращаться в администрацию Большеуковского района, но их просьбы и вопросы игнорируют.

Фото: Скриншот паблика "Омск ВК"

Напомним, что в этом же районе, недалеко от другой деревни — Поспелово — 12 сентября погибла женщина и трое несовершеннолетних дней. Они возвращалась от родных в Большие Уки. Двигаясь по проселочной дороге, женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей захлебнулись и погибли на месте. Состояние дорог возле обеих деревень — как Поспелово, так и Становки — идентичное.

«Там везде дороги идентичные. Всем все равно на людей, живущих в селах, пока что-либо не случится печальное», — подытожил автор жалобы.
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Узнать подробнее
#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Село#Большеуковский район#Юлия Истомина#Аварийные дороги
Подпишитесь
Ждать осталось недолго. В Омске объявили дату старта отопительного сезона
Сегодня, 05:59
Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях
Сегодня, 04:52
«На месте пасутся коровы». Для летного поля на севере Омской области ищут арендатора
Сегодня, 09:45
Другого человека искать не будут. В Омской области не поменяется глава правительства
Сегодня, 05:22
«Город — газовая камера». В Омске снова объявили режим «черного неба»
Сегодня, 03:28
Приезжаем — никого нет. Омичи из домов на Лермонтова сообщали о несуществующих бомжах
Сегодня, 12:10