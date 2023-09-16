В Омской области пожаловались на еще одну дорогу в районе, где семья утонула в кювете

Напомним, что в этом же районе, недалеко от другой деревни — Поспелово — 12 сентября погибла женщина и трое несовершеннолетних дней. Они возвращалась от родных в Большие Уки. Двигаясь по проселочной дороге, женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей захлебнулись и погибли на месте. Состояние дорог возле обеих деревень — как Поспелово, так и Становки — идентичное.