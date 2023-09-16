В Омской области пожаловались на еще одну дорогу в районе, где семья утонула в кювете

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Жители Большеуковского района сообщили об еще одной аварийной проселочной дороге, по которой невозможно проехать. Речь идет о дороге в направлении села Становка, которое находится в 23 км от Больших Уков.
В паблике «Омск ВК» написали, что с мая дорогу ни разу не чистили.
«Невозможно проехать к своим близким и родным, не говоря уже о самих людях, которые живут в селе Становка и не могут выехать до района. Даже в хороших погодных условиях не проехать. Сделать это можно лишь на авто к примеру Нива 4WD или же УАЗ, которые не у всех жителей села имеются», — рассказывает автор поста.
Местные жители пробовали обращаться в администрацию Большеуковского района, но их просьбы и вопросы игнорируют.
Напомним, что в этом же районе, недалеко от другой деревни — Поспелово — 12 сентября погибла женщина и трое несовершеннолетних дней. Они возвращалась от родных в Большие Уки. Двигаясь по проселочной дороге, женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей захлебнулись и погибли на месте. Состояние дорог возле обеих деревень — как Поспелово, так и Становки — идентичное.
«Там везде дороги идентичные. Всем все равно на людей, живущих в селах, пока что-либо не случится печальное», — подытожил автор жалобы.