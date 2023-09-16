В омские больницы поставят 100 тысяч доз детской вакцины от гриппа

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По поликлиникам города и районов Омской области в ближайшее время распределят 100 тысяч доз детской вакцины «Совигрипп». В пресс-службе омского минздрава рассказали, что вакцина уже находится на складе и скоро будет доступна для пациентов.
Делать прививки можно детям с шести месяцев при отсутствии каких-либо противопоказаний.
Ранее о начале вакцинации от гриппа объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Всероссийская кампания по вакцинации открыта с 11 сентября. В этом году поставили задачу привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.