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В омские больницы поставят 100 тысяч доз детской вакцины от гриппа

В омские больницы поставят 100 тысяч доз детской вакцины от гриппа

16 сентября 2023, 07:31
Фото: Пресс-служба минздрава Омской области
Вакцину распределят по городским и районным поликлиникам.

По поликлиникам города и районов Омской области в ближайшее время распределят 100 тысяч доз детской вакцины «Совигрипп». В пресс-службе омского минздрава рассказали, что вакцина уже находится на складе и скоро будет доступна для пациентов.

Делать прививки можно детям с шести месяцев при отсутствии каких-либо противопоказаний.

Ранее о начале вакцинации от гриппа объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Всероссийская кампания по вакцинации открыта с 11 сентября. В этом году поставили задачу привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.

Руководитель Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации против гриппа
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#Омск#Омская область#Минздрав#Вакцинация#Новости#Грипп#Вакцина#Юлия Истомина
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