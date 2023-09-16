В ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск погибли трое взрослых

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В пресс-службе омской полиции сообщили о смертельном ДТП, которое произошло на 523 км трассы Тюмень — Омск. По предварительной информации, в пятницу, 15 сентября, в 21.35 часов 33-летний водитель за рулем легкового автомобиля Иж-2717 выехал на встречку и врезался в грузовик Вольво.
Авария оказалась смертельной для водителя легковушки и его двух пассажиров — 45-летнего мужчины из Оконешниковского района и 19-летней девушки из Тюкалинска. Все они скончались на месте происшествия. Как выяснили полицейские, у водителя Ижа не было водительских прав. Мужчина за рулем грузовика отделался незначительными повреждениями и отказался от госпитализации.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Контролировать ход проведения проверки по факту смертельной аварии в Тюкалинском районе будет прокуратура.