В ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск погибли трое взрослых

Авария оказалась смертельной для водителя легковушки и его двух пассажиров — 45-летнего мужчины из Оконешниковского района и 19-летней девушки из Тюкалинска. Все они скончались на месте происшествия. Как выяснили полицейские, у водителя Ижа не было водительских прав. Мужчина за рулем грузовика отделался незначительными повреждениями и отказался от госпитализации.