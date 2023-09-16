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Старинный дом на Сенной в центре Омска собираются сдать в аренду за 728 тысяч

Старинный дом на Сенной в центре Омска собираются сдать в аренду за 728 тысяч

16 сентября 2023, 08:40
Фото: yandex.ru/maps
Договор аренды здания, признанного объектом культурного наследия, заключат на пять лет.

ТУ Росимущества в Омской области объявило аукцион на право заключения договора аренды двухэтажного здания по улице Сенная, 38. «Жилой дом И. Е. Имянинникова», построенный в центре Омска 1917 году, признан объектом культурного наследия. Находится он в федеральной собственности, но сейчас пустует.

За здание общей площадью 300,5 кв. м с окнами, прорезанными в круге, в год рассчитывают получать по 728,4 тысяч рублей. Срок аренды составит пять лет. В качестве задатка придется отдать 145,6 тысяч рублей.

Отметим, что это не первая попытка найти арендатора для исторического здания. В июле торги признали несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки. На этот раз заявки от потенциальных арендаторов принимают с 16 сентября по 9 октября. Итоги подведут 12 октября.

Ранее, когда здание на Сенной, 38 занимали полицейские, минкульт требовал, чтобы Управление МВД по Омской области отремонтировало объект культурного наследия. Провести работы полиции следовало еще до 31 декабря 2020 года, но из-за отсутствия финансирования этого так и не произошло. По итогам проверки 2021 года выдали повторное предписание и обязали привести объект в порядок до 1 марта 2022 года.

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#Омск#Аренда#Торги#Новости#Историческое здание#Юлия Истомина
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