Старинный дом на Сенной в центре Омска собираются сдать в аренду за 728 тысяч

Ранее, когда здание на Сенной, 38 занимали полицейские, минкульт требовал, чтобы Управление МВД по Омской области отремонтировало объект культурного наследия. Провести работы полиции следовало еще до 31 декабря 2020 года, но из-за отсутствия финансирования этого так и не произошло. По итогам проверки 2021 года выдали повторное предписание и обязали привести объект в порядок до 1 марта 2022 года.