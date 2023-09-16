Разгромная победа «Авангарда», запущенный аэродром и камеры в переходах. Омск за день

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Published Сегодня, 14:46
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Новость № 1. «Авангард» на домашнем льду со счетом 5:1 уверенно победил «Нефтехимик»
В субботу, 16 сентября, завершилась шестая «домашняя» игра омского «Авангарда». На льду «ястребы» встретились с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Омская команда практически весь матч доминировала на льду, и первой открыла счет на 7-й минуте игры. Шайбу в ворота нижнекамцев отправил нападающий Рид Буше. Также голы в этом матче у Владимира Ткачева (35:16), Райана Спунера (45.39), Рида Буше (51:43) и Никиты Холодилина (58:04). У «Нефтехимика» отличился только Андрей Белозеров (41:47).
«Авангард», таким образом, победил в пяти из шести матчей и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Новость № 2. Летное поле в Усть-Ишимском районе рассчитывают сдать в аренду
Росимущество ищет арендатора для земельного участка площадью 990 тысяч кв. м и расположенного на нем летного поля протяженностью 1550 кв. м в Усть-Ишиме. Договор аренды рассчитывают заключить на пять лет с минимальным ежегодным платежом в 351 тысячу рублей. В эксплуатацию летное поле ввели в 1985 году, земля с 1992 года на праве бессрочного пользования принадлежит Усть-Ишимскому аэропорту. Вот только находится аэродром в плачевном состоянии: взлетные полосы не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.
Новость №3. В подземных переходах в центре Омска появятся камеры за 8 млн рублей
В семи подземных переходах, расположенных на территории Центрального округа, решили установить системы видеонаблюдения. Оборудование камерами оценили в 8,064 млн рублей. Но для каждого перехода подрядчика будут искать отдельно, поэтому не исключен вариант, что контракты получат разные компании. Появятся камеры в переходах на улице Интернациональная (1,345 млн рублей), у остановки «Дом туриста» (1,066 млн), «Площадь Ленина» (1,029 млн), «Голубой огонек» (702 тысячи), недалеко от железнодорожного вокзала (1,345 млн), на Любинском проспекте (1,112 млн) и у КДЦ «Маяковский» (1,461 млн). Выполнить работы нужно за 45 дней после заключения контракта.