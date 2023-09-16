Разгромная победа «Авангарда», запущенный аэродром и камеры в переходах. Омск за день

Росимущество ищет арендатора для земельного участка площадью 990 тысяч кв. м и расположенного на нем летного поля протяженностью 1550 кв. м в Усть-Ишиме. Договор аренды рассчитывают заключить на пять лет с минимальным ежегодным платежом в 351 тысячу рублей. В эксплуатацию летное поле ввели в 1985 году, земля с 1992 года на праве бессрочного пользования принадлежит Усть-Ишимскому аэропорту. Вот только находится аэродром в плачевном состоянии: взлетные полосы не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.