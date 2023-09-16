Приезжаем — никого нет. Омичи из домов на Лермонтова сообщали о несуществующих бомжах

Куратор службы «Социальный патруль» в Омске Оксана Рычкова рассказала Городу55, что периодически им стали поступать ложные вызовы о бездомных. Омичи несколько раз оставляли информацию, что по определенным адресам находятся бомжи. Однако каждый раз, когда специалисты выезжали по этим адресам, никаких бездомных там не не было.