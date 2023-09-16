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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

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Приезжаем — никого нет. Омичи из домов на Лермонтова сообщали о несуществующих бомжах

16 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
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Омичи оставляли ложные вызовы о бомжах, чтобы избавиться от стихийной свалки

Свалка у домов на улице Лермонтова образовалась после сноса гаражей.

Куратор службы «Социальный патруль» в Омске Оксана Рычкова рассказала Городу55, что периодически им стали поступать ложные вызовы о бездомных. Омичи несколько раз оставляли информацию, что по определенным адресам находятся бомжи. Однако каждый раз, когда специалисты выезжали по этим адресам, никаких бездомных там не не было.

«В этом году за 8 месяцев заметила такую тенденцию. Девятиэтажные дома №136 и №138 по улице Лермонтова. Между этими домами раньше были гаражи, но потом их снесли. Там образовалась свалка. И люди, пытаясь привлечь внимание к тому, чтобы ее убрали, сигнализируют о бездомных, которые якобы там мусорят», — сообщила Оксана Рычкова.

У многоэтажек на Лермонтова специалисты за восемь месяцев были несколько раз. При этом директор детского сада №219, расположенного рядом с домами, подтвердила, что в этом месте никогда не было бездомных.

Ранее Город55 узнал, кто и как в Омске и области помогает лицам без определенного места жительства. С историями людей, оказавшихся на улице, а также тех, кто смог вернуться к нормальной жизни, можно познакомиться по ссылке ниже:

23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
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#Общество#Омск#Ложное сообщение#Свалка#Новости#Бездомные#Юлия Истомина#Бомжи#Социальный патруль
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