Омичи опасаются обрушения очередного пятиэтажного дома в Нефтяниках

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В омских пабликах накануне появились фотографии разрушающейся пятиэтажки по адресу 19-го Партсъезда, 35В. Автор поста написал: «Готовимся к обвалу ещё одного дома».
На опубликованных кадрах видно, как рассыпалось крыльцо и начала обрушаться кирпичная кладка стен. Выпавшие кирпичи лежат рядом, на земле.
На жалобу отреагировали в пресс-службе администрации Омска. Оказалось, что сегодня пятиэтажный дом по улице 19-го Партсъезда посетили представители администрации Советского округа и управляющей компании. Специалисты составят акт и уже сегодня приступят к восстановлению выпавшей кладки.
«Все соответствующие работы планируется завершить в течение дня», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что пятиэтажка на 19-го Партсъезда, 35в была построена в 1979 году. Дом не признавали аварийным.
Ранее Город55 рассказывал, что на признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке потребовался месяц. В одной из квартир барака по адресу Деповская, 13 потолок рухнул в середине июля этого года.