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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

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Омичи опасаются обрушения очередного пятиэтажного дома в Нефтяниках

16 сентября 2023, 07:07
Фото: Город55
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На месте после жалобы побывали сотрудники администрации Советского округа и управляющей компании.

В омских пабликах накануне появились фотографии разрушающейся пятиэтажки по адресу 19-го Партсъезда, 35В. Автор поста написал: «Готовимся к обвалу ещё одного дома».

На опубликованных кадрах видно, как рассыпалось крыльцо и начала обрушаться кирпичная кладка стен. Выпавшие кирпичи лежат рядом, на земле.

Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"

На жалобу отреагировали в пресс-службе администрации Омска. Оказалось, что сегодня пятиэтажный дом по улице 19-го Партсъезда посетили представители администрации Советского округа и управляющей компании. Специалисты составят акт и уже сегодня приступят к восстановлению выпавшей кладки.

«Все соответствующие работы планируется завершить в течение дня», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Администрация города Омска

Отметим, что пятиэтажка на 19-го Партсъезда, 35в была построена в 1979 году. Дом не признавали аварийным.

Ранее Город55 рассказывал, что на признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке потребовался месяц. В одной из квартир барака по адресу Деповская, 13 потолок рухнул в середине июля этого года.

На признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке ушел месяц
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#Общество#Город#Омск#Аварийное жилье#Многоквартирный дом#Восстановление#Новости#Обрушение#Жалоба#Юлия Истомина
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