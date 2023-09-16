Омичи из пятиэтажки на Малиновского из-за аварии на три дня останутся без воды

Из-за возникновения аварийной ситуации жители пятиэтажного дома по улице Малиновского, 21 в течение трех дней останутся без горячего водоснабжения. В пресс-службе «Тепловой компании» сообщили, что водоснабжение прекращено сегодня, 16 сентября, в 8 утра и будет возобновлено только в понедельник, 18 сентября, в пять часов вечера.