Омичи из пятиэтажки на Малиновского из-за аварии на три дня останутся без воды

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Из-за возникновения аварийной ситуации жители пятиэтажного дома по улице Малиновского, 21 в течение трех дней останутся без горячего водоснабжения. В пресс-службе «Тепловой компании» сообщили, что водоснабжение прекращено сегодня, 16 сентября, в 8 утра и будет возобновлено только в понедельник, 18 сентября, в пять часов вечера.
Отключение жильцов пятиэтажки потребовалось из-за необходимости обеспечения плотности закрытия запорной арматуры и во избежание горячего отключения абонентов. За три дня специалисты надеются выполнить ремонтные работы.