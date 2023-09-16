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Иллюстрация

Омичи из пятиэтажки на Малиновского из-за аварии на три дня останутся без воды

16 сентября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Иллюстрация
Горячую воду обещают включить только 18 сентября в 17.00 часов.

Из-за возникновения аварийной ситуации жители пятиэтажного дома по улице Малиновского, 21 в течение трех дней останутся без горячего водоснабжения. В пресс-службе «Тепловой компании» сообщили, что водоснабжение прекращено сегодня, 16 сентября, в 8 утра и будет возобновлено только в понедельник, 18 сентября, в пять часов вечера.

Отключение жильцов пятиэтажки потребовалось из-за необходимости обеспечения плотности закрытия запорной арматуры и во избежание горячего отключения абонентов. За три дня специалисты надеются выполнить ремонтные работы.

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#Общество#Ремонт#Омск#Авария#Горячая вода#Отключение воды#Тепловая компания#Новости#Юлия Истомина
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