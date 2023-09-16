«На месте пасутся коровы». Для летного поля на севере Омской области ищут арендатора

Ранее врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил о планах запустить из Омска в Тару и Усть-Ишим авиарейсы. Работа в этом направлении ведется, перелеты точно будут субсидируемыми. При этом Хоценко не отрицает, что состояние взлетных полос в этих населенных пунктах оставляет желать лучшего: они не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.