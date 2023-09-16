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Иллюстрация

«На месте пасутся коровы». Для летного поля на севере Омской области ищут арендатора

16 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Аэродром на севере Омской области рассчитывают сдать в аренду

Объект находится в федеральной собственности.

Ранее врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил о планах запустить из Омска в Тару и Усть-Ишим авиарейсы. Работа в этом направлении ведется, перелеты точно будут субсидируемыми. При этом Хоценко не отрицает, что состояние взлетных полос в этих населенных пунктах оставляет желать лучшего: они не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.

Вот только аэродром в Усть-Ишиме, расположенный рядом с Иртышом, собрались сдавать в аренду. Торги на право заключить договор аренды объявило ТУ Росимущества в Омской области.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

За 351000 рублей в год или 29250 рублей в месяц арендатор получит земельный участок площадью 990 тысяч кв. м с кадастровым номером 55:30:010901:4 и расположенное на нем летное поле протяженностью 1550 метров.

В эксплуатацию летное поле ввели в 1985 году. А земля с 1992 года на праве бессрочного пользования принадлежит Усть-Ишимскому аэропорту. Заявки принимают до 9 октября, торги проведут 13 октября.

Добавим, что про плачевное состояние аэропорта местных линий в Усть-Ишиме в конце июле на своей официальной странице в соцсетях рассказывал депутат Заксобрания Омской области Константин Ткачев.

«Сейчас на этом месте пасутся коровы. На остатках взлетной полосы местные жители учатся водить и устраивают гонки. Обломки фундамента лежат в лесу и зарастают порослью», — сообщил депутат.

Видимо, перед началом использования летного поля по назначению придется сначала выделить средства на его восстановление.

По региону на самолете. Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
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#Омск#Омская область#Аэропорт#Аренда земли#Торги#Новости#Авиарейсы#Перелеты#Усть-Ишимский район#Юлия Истомина#Росимущество
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