Другого человека искать не будут. В Омской области не поменяется глава правительства

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
На должность главы правительства Омской области после прошедших на выходных выборов губернатора стали прочить первого вице-премьера Коми Эльмиру Ахмееву. В телеграм-канале «Персона Коми» сообщили, что Виталий Хоценко, победивший на выборах, еще несколько месяцев назад предложил Ахмеевой занять пост премьера в случае своего избрания.
Виталий Хоценко и Эльмира Ахмеева знакомы по работе в федеральных ведомствах. Когда Хоценко был директором департамента Минпрома РФ и курировал региональную промышленность, он посещал Сыктывкар весной 2021 года. Ахмеева в тот момент занимала должность министра экономики и промышленности Республики Коми.
Однако пресс-секретарь врио губернатора Омской области Мина Ахвердиева опровергла такое развитие событий.
«Виталий Павлович и дальше сам будет занимать должность председателя правительства Омской области. Планов искать другого человека на эту должность нет», — сообщила Городу55 Мина Ахвердиева.
Напомним, что в ЕГРЮЛ запись о смене руководителя правительства Омской области была внесена 4 апреля 2023 года. Тогда на этой должности Хоценко сменил экс-губернатора Александра Буркова.
В некоторых российских регионах посты губернатора и главы правительства области занимают разные люди. Но вариант, когда эти две должности совмещает один человек, также допустим.
Ранее Город55 рассказывал о кадровых перестановках, которые планирует Виталий Хоценко в омском правительстве. Официально в должность он, кстати, вступит уже на следующей неделе. Инаугурация назначена на пятницу, 22 сентября.