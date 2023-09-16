Другого человека искать не будут. В Омской области не поменяется глава правительства

На должность главы правительства Омской области после прошедших на выходных выборов губернатора стали прочить первого вице-премьера Коми Эльмиру Ахмееву. В телеграм-канале «Персона Коми» сообщили, что Виталий Хоценко, победивший на выборах, еще несколько месяцев назад предложил Ахмеевой занять пост премьера в случае своего избрания.