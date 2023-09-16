Доминировали весь матч. Омский «Авангард» с разгромным счетом обыграл ХК «Нефтехимик»

Но «Авангард» быстро вернул инициативу. На 46-й минуте в большинстве отличился уже сам Район Спунер с передач капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачева. Еще один гол при игре «пять на три» на 52-й минуте забил Буше. В концовке встречи игроки «Нефтехимика» сами забросили шайбу в свои пустые ворота. Гол записали на Никиту Холодилина.