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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Омский «Авангард» с разгромным счетом победил «Нефтехимик» на домашнем льду

Доминировали весь матч. Омский «Авангард» с разгромным счетом обыграл ХК «Нефтехимик»

16 сентября 2023, 14:01
Фото: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» с разгромным счетом победил «Нефтехимик» на домашнем льду

«Ястребы» теперь занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Сегодня, 16 сентября, в рамках Фон­бет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на домашнем льду принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч завершился уверенной победой «ястребов» со счетом 5:1. Ворота омской команды впервые в сезоне защищал Андрей Мишуров.

В составе первой тройки «Нефтехимика» сегодня были бывшие «ястребы» Наиль Якупов, Александр Дергачев и Владимир Брюквин. Первая же их атака едва не завершилась забитым голом, но все обошлось. Затем инициатива перешла к хоккеистам «Авангарда». После паса Артема Мурылева форварду Риду Буше шайба на исходе 7-й минуты оказалась в воротах нижнекамцев.

Следующий гол забили только 36-й минуте — снова «ястребы». Шайбу с подачи Райана Спунера и Рида Буше забросил нападающий Владимир Ткачев. Это, кстати, была сотая шайба Ткачева в КХЛ. Хоккеист забивает в четвертой игре подряд.

Третий период для «ястребов» начался с трудных моментов. На 42-й минуте игры нападающий Рафаэль Бикмуллин передачей из-за ворот нашел Андрея Белозерова. Тот без каких-либо помех бросил и попал. В итоге счет — 2:1.

Но «Авангард» быстро вернул инициативу. На 46-й минуте в большинстве отличился уже сам Район Спунер с передач капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачева. Еще один гол при игре «пять на три» на 52-й минуте забил Буше. В концовке встречи игроки «Нефтехимика» сами забросили шайбу в свои пустые ворота. Гол записали на Никиту Холодилина.

Фото: ХК "Авангард"

В итоге встреча омичей и нижнекамцев заканчивается уверенной победой первых со счетом 5:1. В домашней серии у «Авангарда» — пять побед в шести матчах.

Следующая игра пройдет уже на выезде. «Ястребы» 21 сентября встретятся с «Сибирью» на льду в Новосибирске.

Добавим, что по итогам шести игр «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 10 очков. Первая строчка — за магнитогорским «Металлургом», который набрал 11 очков.

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