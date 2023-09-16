Доминировали весь матч. Омский «Авангард» с разгромным счетом обыграл ХК «Нефтехимик»

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
Сегодня, 16 сентября, в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на домашнем льду принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч завершился уверенной победой «ястребов» со счетом 5:1. Ворота омской команды впервые в сезоне защищал Андрей Мишуров.
В составе первой тройки «Нефтехимика» сегодня были бывшие «ястребы» Наиль Якупов, Александр Дергачев и Владимир Брюквин. Первая же их атака едва не завершилась забитым голом, но все обошлось. Затем инициатива перешла к хоккеистам «Авангарда». После паса Артема Мурылева форварду Риду Буше шайба на исходе 7-й минуты оказалась в воротах нижнекамцев.
Следующий гол забили только 36-й минуте — снова «ястребы». Шайбу с подачи Райана Спунера и Рида Буше забросил нападающий Владимир Ткачев. Это, кстати, была сотая шайба Ткачева в КХЛ. Хоккеист забивает в четвертой игре подряд.
Третий период для «ястребов» начался с трудных моментов. На 42-й минуте игры нападающий Рафаэль Бикмуллин передачей из-за ворот нашел Андрея Белозерова. Тот без каких-либо помех бросил и попал. В итоге счет — 2:1.
Но «Авангард» быстро вернул инициативу. На 46-й минуте в большинстве отличился уже сам Район Спунер с передач капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачева. Еще один гол при игре «пять на три» на 52-й минуте забил Буше. В концовке встречи игроки «Нефтехимика» сами забросили шайбу в свои пустые ворота. Гол записали на Никиту Холодилина.
В итоге встреча омичей и нижнекамцев заканчивается уверенной победой первых со счетом 5:1. В домашней серии у «Авангарда» — пять побед в шести матчах.
Следующая игра пройдет уже на выезде. «Ястребы» 21 сентября встретятся с «Сибирью» на льду в Новосибирске.
Добавим, что по итогам шести игр «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 10 очков. Первая строчка — за магнитогорским «Металлургом», который набрал 11 очков.