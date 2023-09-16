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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

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До конца 2023 года в Омске установят 11 новых светофоров

16 сентября 2023, 10:25
Фото: Город55
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Работы доверили подрядчику — ООО СФ «Континент».

В Омске продолжается работа по установке светофоров в местах повышенной концентрации ДТП. Два существующих светофора реконструируют, восемь — построят в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения». Еще один светофор по улице Энтузиастов строят на средства городского бюджета.

Самый большой объем работ — более 70% — выполнили на пересечении улиц Иртышская Набережная и Рождественского. Активные земляные работы проводятся также на объездной у «Континента».

Установкой светофоров занимается компания СФ «Континент», строительный надзор осуществляет «СибАДИ».

Отметим, что появятся светофоры по следующим адресам:

  • ул. Средняя — ул. 25-я Северная;
  • ул. Березовая — пр. Королева;
  • ул. Енисейская — Объездная ТРК Континент;
  • ул. Маршала Жукова — ул. Ермака;
  • ул. Иртышская набережная — ул. Рождественского
  • ул. Кирова — 25-я Рабочая;
  • ул. 20-я Линия — ул. Лермонтова;
  • ул. 12 Декабря — ул. Димитрова;
  • ул. 2-я Восточная, 48;
  • ул. 5-я Кордная — 3-я Молодежная;
  • ул. Энтузиастов, 2/1.
#Дороги#Омск#Светофор#Подрядчик#Дорожные знаки#Новости#Юлия Истомина
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