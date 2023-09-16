До конца 2023 года в Омске установят 11 новых светофоров

В Омске продолжается работа по установке светофоров в местах повышенной концентрации ДТП. Два существующих светофора реконструируют, восемь — построят в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения». Еще один светофор по улице Энтузиастов строят на средства городского бюджета.