До конца 2023 года в Омске установят 11 новых светофоров

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Омске продолжается работа по установке светофоров в местах повышенной концентрации ДТП. Два существующих светофора реконструируют, восемь — построят в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения». Еще один светофор по улице Энтузиастов строят на средства городского бюджета.
Самый большой объем работ — более 70% — выполнили на пересечении улиц Иртышская Набережная и Рождественского. Активные земляные работы проводятся также на объездной у «Континента».
Установкой светофоров занимается компания СФ «Континент», строительный надзор осуществляет «СибАДИ».
Отметим, что появятся светофоры по следующим адресам: