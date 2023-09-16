23-летний омич из-за тонировки на «Мерседесе» угодил за решетку

Так как двумя неделями ранее водителя уже обязали устранить тонировку, а он проигнорировал требования сотрудника полиции, в отношении молодого человека возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В итоге Кировский райсуд назначил омичу наказание в виде административного ареста. За решеткой нарушителю придется провести пять дней.