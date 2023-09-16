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23-летний омич из-за тонировки на «Мерседесе» угодил за решетку

23-летний омич из-за тонировки на «Мерседесе» угодил за решетку

16 сентября 2023, 10:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Срок административного ареста составит пять дней.

В среду, 13 сентября, днем инспекторы ДПС остановили возле дома по адресу Волгоградская, 69 тонированный «Мерседес Бенц». За рулем автомобиля был 23-летний омич.

Так как двумя неделями ранее водителя уже обязали устранить тонировку, а он проигнорировал требования сотрудника полиции, в отношении молодого человека возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В итоге Кировский райсуд назначил омичу наказание в виде административного ареста. За решеткой нарушителю придется провести пять дней.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Ранее Город55 рассказывал о задержании полицейскими жительницы Калачинска, которая устроила ДТП, врезалась в забор и бросила машину. Когда личность водителя установили, выяснилось, что у женщины нет водительских прав.

Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав
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#Происшествия#Омск#Нарушения#Водитель#Арест#Новости#Юлия Истомина#Инспектор#Тонировка
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