23-летний омич из-за тонировки на «Мерседесе» угодил за решетку

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В среду, 13 сентября, днем инспекторы ДПС остановили возле дома по адресу Волгоградская, 69 тонированный «Мерседес Бенц». За рулем автомобиля был 23-летний омич.
Так как двумя неделями ранее водителя уже обязали устранить тонировку, а он проигнорировал требования сотрудника полиции, в отношении молодого человека возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В итоге Кировский райсуд назначил омичу наказание в виде административного ареста. За решеткой нарушителю придется провести пять дней.
Ранее Город55 рассказывал о задержании полицейскими жительницы Калачинска, которая устроила ДТП, врезалась в забор и бросила машину. Когда личность водителя установили, выяснилось, что у женщины нет водительских прав.