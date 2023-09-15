Житель Красноярского края подозревается в убийстве маленькой девочки

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону, шестилетняя девочка была доставлена в больницу прошлой ночью и скончалась. У нее обнаружены повреждения в области головы, пишет fedpress.ru.
По данным ведомства, накануне подозреваемый принял домой соседку и ее шестилетнюю дочь. В состоянии опьянения, мужчина начал высказывать женщине претензии по поводу ее ребенка, которая, по его мнению, мешала ему.
Согласно информации пресс-службы, мужчина вышел на веранду и вернулся с рукоятью топора, после чего без всяких предупреждений начал наносить удары по голове ребенка. Женщина пыталась защитить свою дочь, но ее также атаковал подозреваемый. Девочка скончалась во время транспортировки в больницу Кежемского района.
Подозреваемый был задержан, его скоро допросят.