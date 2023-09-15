Житель Красноярского края подозревается в убийстве маленькой девочки

Согласно информации пресс-службы, мужчина вышел на веранду и вернулся с рукоятью топора, после чего без всяких предупреждений начал наносить удары по голове ребенка. Женщина пыталась защитить свою дочь, но ее также атаковал подозреваемый. Девочка скончалась во время транспортировки в больницу Кежемского района.