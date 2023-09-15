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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

иллюстрация

Ждем похолодания. В Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона

15 сентября 2023, 06:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона

В первую очередь тепло дают в больницы, садики и школы.

Сегодня, 15 сентября, состоялся городской штаб на тему подготовки к зиме. Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, больше 5,7 тыс многоквартирных домов и больше 700 социальных объектов готовы к отопительному сезону.

Тепло в зданиях появится, когда за окном будет стабильно холодная погода. Постановление о начале отопительного сезона мэрия издаст при низкой среднесуточной температуре. Пока что, по данным Gismeteo, воздух прогревается до +20… +21 градусов. Бабье лето продлится, предположительно, до 23–25 сентября.

В городе к холодам подготовлено 64 котельных, 1344 км тепловых, 1896 км водопроводных и 1340 канализационных сетей. В теплую погоду ресурсоснабжающие компании успели заменить два котла, 13 км тепловых и 6,5 км водопроводных сетей.

Отопление включают в домах постепенно, напомнили в городской администрации. На включение всего теплоэнергетического комплекса необходимо порядка двух недель. В первую очередь тепло появляется в больницах, садиках, школах и домах жилого фонда.

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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Алина Ясинская
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