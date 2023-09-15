Ждем похолодания. В Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона

Тепло в зданиях появится, когда за окном будет стабильно холодная погода. Постановление о начале отопительного сезона мэрия издаст при низкой среднесуточной температуре. Пока что, по данным Gismeteo, воздух прогревается до +20… +21 градусов. Бабье лето продлится, предположительно, до 23–25 сентября.