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Posted 15 сентября, 07:49

Published 15 сентября, 07:49

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Врач рассказала об уходе за кожей осенью

15 сентября 2023, 07:49
Осень — сложное время для кожи: влажность воздуха падает, температура меняется, ветер становится сильнее, начинается сезон отопления. В результате все это делает кожу более сухой и уязвимой. Врач Александра Филёва из Лаборатории «Гемотест» дала рекомендации по уходу за кожей осенью.

В холодное время года сальные железы вырабатывают меньше секрета, который служит защитным барьером для кожи. Поэтому даже нормальная кожа может стать обезвоженной. Чтобы восстановить влагу, нужно использовать специальные кремы и лосьоны, пить больше воды и использовать увлажнитель воздуха в помещении, пишет Pravda.Ru.

Также изменение погоды можно смягчить через питание. Пища, богатая антиоксидантами (фрукты, овощи и ягоды), защищает клетки от повреждений. Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (рыба, авокадо, растительные масла), помогают укрепить кожу и сделать ее устойчивее к воздействию окружающей среды. Врач также может рекомендовать принимать биологически активные добавки для поддержания красоты и здоровья кожи.

Очищение и отшелушивание кожи осенью следует проводить осторожно, предпочитая мягкие средства. После процедур обязательно наносить увлажняющие или питательные кремы и маски, чтобы восстановить естественный защитный барьер быстрее. Избегайте использования горячей воды, так как она смывает защитной слой кожи и делает ее более уязвимой.

Также стоит обратить внимание на одежду. Если ваша кожа чувствительная, лучше избегать синтетических материалов и облегающих фасонов, чтобы избежать раздражений и травм. Предпочитайте натуральные ткани.

Защита от солнца очень важна не только в жаркую погоду, но и в любое другое время года, когда ультрафиолетовое излучение достигает индекса 2 или выше. Используйте крем с защитным фактором SPF, чтобы замедлить процессы старения кожи и уменьшить риск заболеваний.

Примечание: Структура текста была изменена для лучшего понимания материала.

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