Врач рассказала об уходе за кожей осенью

Защита от солнца очень важна не только в жаркую погоду, но и в любое другое время года, когда ультрафиолетовое излучение достигает индекса 2 или выше. Используйте крем с защитным фактором SPF, чтобы замедлить процессы старения кожи и уменьшить риск заболеваний.