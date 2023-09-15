Врач рассказала об уходе за кожей осенью

Posted 15 сентября, 07:49
Published 15 сентября, 07:49
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В холодное время года сальные железы вырабатывают меньше секрета, который служит защитным барьером для кожи. Поэтому даже нормальная кожа может стать обезвоженной. Чтобы восстановить влагу, нужно использовать специальные кремы и лосьоны, пить больше воды и использовать увлажнитель воздуха в помещении, пишет Pravda.Ru.
Также изменение погоды можно смягчить через питание. Пища, богатая антиоксидантами (фрукты, овощи и ягоды), защищает клетки от повреждений. Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (рыба, авокадо, растительные масла), помогают укрепить кожу и сделать ее устойчивее к воздействию окружающей среды. Врач также может рекомендовать принимать биологически активные добавки для поддержания красоты и здоровья кожи.
Очищение и отшелушивание кожи осенью следует проводить осторожно, предпочитая мягкие средства. После процедур обязательно наносить увлажняющие или питательные кремы и маски, чтобы восстановить естественный защитный барьер быстрее. Избегайте использования горячей воды, так как она смывает защитной слой кожи и делает ее более уязвимой.
Также стоит обратить внимание на одежду. Если ваша кожа чувствительная, лучше избегать синтетических материалов и облегающих фасонов, чтобы избежать раздражений и травм. Предпочитайте натуральные ткани.
Защита от солнца очень важна не только в жаркую погоду, но и в любое другое время года, когда ультрафиолетовое излучение достигает индекса 2 или выше. Используйте крем с защитным фактором SPF, чтобы замедлить процессы старения кожи и уменьшить риск заболеваний.
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