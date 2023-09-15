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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО из Называевска

Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО из Называевска

15 сентября 2023, 12:04
Фото: Правительство Омской области
Хоценко побывал в гостях у семьи в ходе рабочей поездки в район.

Поддержка семей бойцов СВО является одним из приоритетов региональной власти, поэтому обязательный пункт в программе рабочих поездок по населенным пунктам Омской области — общение с участниками СВО и их родными.

Во время поездки в Называевск Виталий Хоценко побывал в доме семьи Виктора Лаврова и пообщался с его женой и дочкой.

«В Называевске навестил семью бойца Виктора Викторовича Лаврова, который сейчас защищает нашу Родину в зоне СВО. За выполнение своего долга парень недавно получил медаль „За отвагу“. Спросил, чем можем помочь. Мы всегда рядом, поддержим!» — рассказал Хоценко.
По инициативе Хоценко семьи участников СВО смогут чаще посещать спорторганизации
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#Омск#Омская область#Новости#Визит#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Анастасия Баянова
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