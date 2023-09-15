Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО из Называевска

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Поддержка семей бойцов СВО является одним из приоритетов региональной власти, поэтому обязательный пункт в программе рабочих поездок по населенным пунктам Омской области — общение с участниками СВО и их родными.
Во время поездки в Называевск Виталий Хоценко побывал в доме семьи Виктора Лаврова и пообщался с его женой и дочкой.
«В Называевске навестил семью бойца Виктора Викторовича Лаврова, который сейчас защищает нашу Родину в зоне СВО. За выполнение своего долга парень недавно получил медаль „За отвагу“. Спросил, чем можем помочь. Мы всегда рядом, поддержим!» — рассказал Хоценко.