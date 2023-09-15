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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Турции рассказали, за что любят туристов из России

15 сентября 2023, 05:55
Туристические работники из Турции, Арабских стран и Южной Азии поделились своими наблюдениями о том, что ценят в гостях из России и как их можно узнать на отдыхе.

Один из менеджеров турецкого отеля METT Hotel & Beach Bodrum рассказал, что российские туристы часто предпочитают одежду известных брендов. Даже на пляже и возле бассейна они создают модные образы, превращая эти места в настоящую подиумную сцену.

Также в Турции отметили, что русские туристы обычно выглядят моложе своих лет, пишет fedpress.ru.

В ОАЭ россияне чаще всего приезжают в отпуск с семьями. Их особенно привлекает море, развлечения и возможность пошопиться. Местные отельеры отмечают, что россияне очень требовательны к уровню обслуживания, и их запросы заставляют отрасль повышать качество сервиса.

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