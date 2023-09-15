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В Омской области инвалид через суд добился получения социального жилья

15 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
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Дом, в котором семья жила раньше был признан ветхим.

В Тевризском районе Омской области в местную администрацию обратились пожилые брат и сестра, которая является инвалидом 2 группы, с заявлением о предоставлении социального жилья. Дом, в котором семья жила раньше был признан ветхим. Подпол здания постоянно топило сточными водами, отсутствовали коммуникации.

Семья состояла на учете в качестве нуждающихся. Дом при этом не был включен в региональную программу по переселению.

Суд обязал администрацию района предоставить жилье, отвечающее санитарным требованиям. Решение в законную силу не ступило.

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#Общество#Омская область#Суд#Жилье#Тевризский район#Инвалид#Евгений Игишев#Социальное жилье
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