В Омской области инвалид через суд добился получения социального жилья

В Тевризском районе Омской области в местную администрацию обратились пожилые брат и сестра, которая является инвалидом 2 группы, с заявлением о предоставлении социального жилья. Дом, в котором семья жила раньше был признан ветхим. Подпол здания постоянно топило сточными водами, отсутствовали коммуникации.