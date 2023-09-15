В Омской области инвалид через суд добился получения социального жилья

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Тевризском районе Омской области в местную администрацию обратились пожилые брат и сестра, которая является инвалидом 2 группы, с заявлением о предоставлении социального жилья. Дом, в котором семья жила раньше был признан ветхим. Подпол здания постоянно топило сточными водами, отсутствовали коммуникации.
Семья состояла на учете в качестве нуждающихся. Дом при этом не был включен в региональную программу по переселению.
Суд обязал администрацию района предоставить жилье, отвечающее санитарным требованиям. Решение в законную силу не ступило.