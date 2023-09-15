В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»

Posted 15 сентября, 12:03
Published 15 сентября, 12:03
Modified 15 сентября, 12:05
Updated 15 сентября, 12:05
На территории омского поселка Светлый до 1 ноября ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление вчера, 14 сентября, подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко.
Основанием документа служат федеральный и региональный законы о регулировании производства и оборота алкогольной продукции и прошлогодний указ президента «Об объявлении мобилизации в Российской Федерации».
«Запрет, установленный настоящим постановлением распространяется на деятельность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, a также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — говорится в документе.
Запрет не коснется точек общепита.
Также постановление рекомендует полиции проследить за соблюдением «сухого закона».
Отметим, что аналогичные ограничения вводились в поселках Черемушки и Светлый во время частичной мобилизации.