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Posted 15 сентября, 12:03

Published 15 сентября, 12:03

Modified 15 сентября, 12:05

Updated 15 сентября, 12:05

Иллюстрация

В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»

15 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Запрет не коснется точек общепита.

На территории омского поселка Светлый до 1 ноября ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление вчера, 14 сентября, подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко.

Основанием документа служат федеральный и региональный законы о регулировании производства и оборота алкогольной продукции и прошлогодний указ президента «Об объявлении мобилизации в Российской Федерации».

«Запрет, установленный настоящим постановлением распространяется на деятельность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, a также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — говорится в документе.

Запрет не коснется точек общепита.

Также постановление рекомендует полиции проследить за соблюдением «сухого закона».

Отметим, что аналогичные ограничения вводились в поселках Черемушки и Светлый во время частичной мобилизации.

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#Общество#Омск#Алкоголь#Сухой закон#Евгений Игишев#Продажа алкоголя#Светлый
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