В Омске умер водитель легковушки, встретившись с дорожным забором и деревом

По информации ведомства, мужчина 1948 года рождения двигался по улице Энтузиастов на LADA Niva. Он ехал в сторону Нефтезаводской. Рядом с домом № 65 водитель потерял управление и врезался сначала в дорожный забор, а потом в дерево.