Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Омске умер водитель легковушки, встретившись с дорожным забором и деревом

В Омске умер водитель легковушки, встретившись с дорожным забором и деревом

15 сентября 2023, 05:46
Фото: УМВД РФ по Омской области
Его пассажирка выжила, но получила травмы.

Вчера вечером, 14 сентября, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 21:25.

По информации ведомства, мужчина 1948 года рождения двигался по улице Энтузиастов на LADA Niva. Он ехал в сторону Нефтезаводской. Рядом с домом № 65 водитель потерял управление и врезался сначала в дорожный забор, а потом в дерево.

Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. На пассажирском сидении находилась женщина 1979 года рождения. Ее госпитализировали.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.

Ранее Город55 писал о серьезном ДТП на территории Большеуковского района. На проселочной дороге погибла мать с тремя малолетними детьми. Семья попала в наполненный водой кювет. Их удалось найти только ночью, так как автомобиль полностью погрузился в воду.

Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Узнать подробнее
Появилось видео с места аварии, в которой погибла омичка с тремя детьми
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
Подпишитесь
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Вчера, 06:21
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта
Сегодня, 04:15