В Омске умер водитель легковушки, встретившись с дорожным забором и деревом

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Вчера вечером, 14 сентября, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 21:25.
По информации ведомства, мужчина 1948 года рождения двигался по улице Энтузиастов на LADA Niva. Он ехал в сторону Нефтезаводской. Рядом с домом № 65 водитель потерял управление и врезался сначала в дорожный забор, а потом в дерево.
Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. На пассажирском сидении находилась женщина 1979 года рождения. Ее госпитализировали.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.
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