В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Ул. Маяковского, 74А, 81/2, 81, 82, 84;

Ул. 5-я Линия, 157А;

Ул. С. Лазо, 18;

Ул. Плеханова, 59.



Для жителей установят машины с питьевой водой по адресам: Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.