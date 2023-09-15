В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«Росводоканал» предупредил омичей об отключениях холодной воды. В следующую пятницу, 22 сентября, сотрудники ведомства будут ремонтировать водопровод в Октябрьском округе.
Под отключение с 10:00 до 20:00 попадают следующие адреса:
Ул. Маяковского, 74А, 81/2, 81, 82, 84;
Ул. 5-я Линия, 157А;
Ул. С. Лазо, 18;
Ул. Плеханова, 59.
Для жителей установят машины с питьевой водой по адресам: Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.
Ранее Город55 сообщал об отключениях холодной воды 16 и 21 сентября: