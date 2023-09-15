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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Иллюстрация

В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

15 сентября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей предупредили об отключении холодной воды

На участке пройдут ремонтные работы.

«Росводоканал» предупредил омичей об отключениях холодной воды. В следующую пятницу, 22 сентября, сотрудники ведомства будут ремонтировать водопровод в Октябрьском округе.

Под отключение с 10:00 до 20:00 попадают следующие адреса:

Ул. Маяковского, 74А, 81/2, 81, 82, 84;
Ул. 5-я Линия, 157А;
Ул. С. Лазо, 18;
Ул. Плеханова, 59.

Для жителей установят машины с питьевой водой по адресам: Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.

Ранее Город55 сообщал об отключениях холодной воды 16 и 21 сентября:

Омичей предупредили об отключениях холодной воды. Публикуем адреса
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#Общество#Омск#Отключение воды#Холодная вода#Ремонт водопровода#Отключение#Евгений Игишев#Ремонтные работы
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