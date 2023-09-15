В Омске буйные гости разгромили дорогой монитор в караоке-баре BlackDoors

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В Омском областном суде состоялось заседание по гражданскому делу. Рассматривалась история о повреждении имущества в развлекательном заведении. Инцидент произошел в сентябре прошлого года в караоке-баре BlackDoors.
Истцом выступило ООО «Сфит+», которое владеет этим заведением. Представители компании рассказали, что двое посетителей повредили панель видеостены, на которой висело четыре монитора. Ремонту имущество не подлежало, так что виновников потребовали возместить расходы. На покупку похожего монитора, доставку и замену нужно больше 537 тыс рублей.
Дело сначала рассматривал Первомайский районный суд, который удовлетворил требования истца. Ответчики подали апелляционную жалобу, но проиграли. Судебная коллегия по гражданским делам Омского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения.
Ранее Город55 писал о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения по пути в бар разрисовал конструкцию на Аллее олимпийцев. По его словам, на следующий день он хотел смыть краску с инсталляции. Омича доставили в отдел полиции и далее в суд.