В Омске буйные гости разгромили дорогой монитор в караоке-баре BlackDoors

Ранее Город55 писал о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения по пути в бар разрисовал конструкцию на Аллее олимпийцев. По его словам, на следующий день он хотел смыть краску с инсталляции. Омича доставили в отдел полиции и далее в суд.