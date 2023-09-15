В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов

По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. Далее идут педагоги начальных классов (42 вакансии), преподаватели по английскому языку (40 вакансий), русскому языку и литературе (39 вакансий), технологии (25 вакансий), физики (18 вакансий), истории и обществознания (14 вакансий). По другим предметам нехватка не столь велика.