В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. Далее идут педагоги начальных классов (42 вакансии), преподаватели по английскому языку (40 вакансий), русскому языку и литературе (39 вакансий), технологии (25 вакансий), физики (18 вакансий), истории и обществознания (14 вакансий). По другим предметам нехватка не столь велика.
В дошкольных учреждениях не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя.
Согласно данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, в лицей № 29 требуется учитель начальных классов на полный рабочий день. Педагогу готовы предложить заработную плату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц. В детский сад № 100 ищут воспитателя с педагогический образованием и наличием первой или высшей категории. Зарплата составит от 25 тысяч рублей.
Отметим, что ситуация с кадровым обеспечением в образовательной сфере Омска улучшилась за прошедший месяц. В середине августа в школах и детсадах не хватало 730 педагогов.