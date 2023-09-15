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В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов

15 сентября 2023, 05:25
Фото: 1MI
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Ситуация с кадровым обеспечением улучшилась по сравнению с прошлым месяцем.

По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. Далее идут педагоги начальных классов (42 вакансии), преподаватели по английскому языку (40 вакансий), русскому языку и литературе (39 вакансий), технологии (25 вакансий), физики (18 вакансий), истории и обществознания (14 вакансий). По другим предметам нехватка не столь велика.

В дошкольных учреждениях не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя.

Согласно данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, в лицей № 29 требуется учитель начальных классов на полный рабочий день. Педагогу готовы предложить заработную плату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц. В детский сад № 100 ищут воспитателя с педагогический образованием и наличием первой или высшей категории. Зарплата составит от 25 тысяч рублей.

Отметим, что ситуация с кадровым обеспечением в образовательной сфере Омска улучшилась за прошедший месяц. В середине августа в школах и детсадах не хватало 730 педагогов.

Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов
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#Технологии#Образование#Омск#Омская область#История#Школы#Детские сады#Педагоги#Русский язык#Евгений Игишев#Математика#Физика
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