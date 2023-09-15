В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Нижнеомском и Тевризском районах Омской области дали отопление в жилых домах и социальных объектах. В Крутинском и Полтавском районах запуск отопления запланирован на 17 и 22 сентября, соответственно. Подробности в своем телеграм-канале рассказал министр ЖКК Омской области Владимир Шнипко.
«Общая готовность региона к отопительному сезону составляет около 98%.
В этом году на эти цели из бюджетов различных уровней и средств предприятий направлено 4 млрд рублей», — сообщил министр.
Владимир Шнипко добавил, что в Омской области перед начало сезона заменили 43 км сетей на поврежденных участках.
Также сегодня, 15 сентября, в мэрии сообщили, что в Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона. Тепло в зданиях появится, когда за окном будет стабильно холодная погода.