Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Иллюстрация

В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах

15 сентября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Иллюстрация
Готовность к отопительному сезону в регионе оценивают в 98%.

В Нижнеомском и Тевризском районах Омской области дали отопление в жилых домах и социальных объектах. В Крутинском и Полтавском районах запуск отопления запланирован на 17 и 22 сентября, соответственно. Подробности в своем телеграм-канале рассказал министр ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

«Общая готовность региона к отопительному сезону составляет около 98%.
В этом году на эти цели из бюджетов различных уровней и средств предприятий направлено 4 млрд рублей», — сообщил министр.

Владимир Шнипко добавил, что в Омской области перед начало сезона заменили 43 км сетей на поврежденных участках.

Также сегодня, 15 сентября, в мэрии сообщили, что в Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона. Тепло в зданиях появится, когда за окном будет стабильно холодная погода.

Ждем похолодания. В Омске полностью подготовились к старту отопительного сезона
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Отопление#Теплосети#Модернизация#Владимир Шнипко#Евгений Игишев
Подпишитесь
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Вчера, 06:21
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта
Сегодня, 04:15