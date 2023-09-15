Стала известна сумма ущерба после посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеницу

Также отмечается, что пшеница принадлежит местному хозяйству, убытки которого могут составить более 500 000 рублей. В скором времени будет составлена смета в точной информацией. Однако Конюк подчеркнул, что финансовая сторона в этом вопросе — далеко не главное. Руководитель хозяйства готов принять помощь от компании, но не будет биться за каждый рубль.