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Стала известна сумма ущерба после посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеницу

Стала известна сумма ущерба после посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеницу

15 сентября 2023, 10:51
Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний»
Авиакомпания готова возместить весь материальный ущерб, однако глава хозяйства уверен, что это не важно, главное — «что люди живы».

В интервью «КП-Новосибирск» глава Убинского района Олек Конюк рассказал, сколько пшеницы погибло после посадки самолета и как происшествие повлияет на итоговое количество урожая.

«Скоро посчитают точно, но ориентировочно там гектаров 10 пшеницы погибло. Это земля, которую самолет вспахал, та, которая огорожена и которую потоптали. Все-таки была пожарная машина, приезжали автобусы за людьми. Что дальше с самолетом будут делать? Может, к нему будут фуры приходить, чтобы увезти его, краны какие-то… И это тоже полю все. Ущерб будет, я считаю, еще больше», — рассказал глава района.

Также отмечается, что пшеница принадлежит местному хозяйству, убытки которого могут составить более 500 000 рублей. В скором времени будет составлена смета в точной информацией. Однако Конюк подчеркнул, что финансовая сторона в этом вопросе — далеко не главное. Руководитель хозяйства готов принять помощь от компании, но не будет биться за каждый рубль.

«Он (руководитель хозяйства), наоборот, говорит, ничего страшного не произошло. Даже, говорит, если не выплатят — ничего страшного. Главное, что люди живы», — добавил Олег Конюк.
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#Самолет#Омск#Новосибирск#Новости#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Аварийная посадка#Пшеничное поле
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