Соглашение ФОМС и фонда «Защитники Отечества» направлено на поддержку ветеранов СВО

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:35
В документе прописано организационное, методическое и информационное взаимодействие двух организаций, обязательства по совместной практической и консультационной помощи. Как сообщает regnum.ru, соглашение выступит базой для создания и подписания соответствующей региональной документации между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».
По словам председателя Фонда ОМС Ильи Баланина, сейчас организации должны оказывать демобилизованным участникам СВО всестороннюю помощь и поддержку, которая заключается в предоставлении медицинских услуг, координации всего процесса лечения и реабилитации. Итогом такой деятельности должно стать возвращение ветеранов боевых действий к привычной активной жизни.
Медицинскую реабилитацию включили в число приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи в течение этого года, а также на два последующих года. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для ветеранов специальной военной операции. Помимо того, предусмотрено 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медучреждения.
О работе в рамках заключенного соглашения и ближайших целях сотрудничества рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она прогнозирует, что в скором времени число обращений от ветеранов будет только расти. Поэтому команда фонда намерена работать над расширением возможностей оказания медицинской помощи и организацией системы реабилитации, прежде всего ориентируясь на человеческое отношение и искреннюю поддержку. Цивилева пообещала, что подопечные фонда будут окружены вниманием и заботой.
Стоит отметить, что в федеральном законе № 326-ФЗ военнослужащие и лица, приравненные к ним, не прописаны в качестве застрахованных в системе ОМС. Это означает, что организация медицинской реабилитации за счет средств ОМС распространяется исключительно на демобилизованных участников СВО — застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан.