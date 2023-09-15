Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Соглашение ФОМС и фонда «Защитники Отечества» направлено на поддержку ветеранов СВО

Соглашение ФОМС и фонда «Защитники Отечества» направлено на поддержку ветеранов СВО

15 сентября 2023, 07:35
Фото: Пресс-служба ФОМС
Соглашение, заключенное между Фондом ОМС и государственным фондом «Защитники Отечества», предполагает сотрудничество в обеспечении медицинской помощи и медицинской реабилитации. Оно станет частью системы обязательного медицинского страхования для участников военной спецоперации и членов их семей.

В документе прописано организационное, методическое и информационное взаимодействие двух организаций, обязательства по совместной практической и консультационной помощи. Как сообщает regnum.ru, соглашение выступит базой для создания и подписания соответствующей региональной документации между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».

По словам председателя Фонда ОМС Ильи Баланина, сейчас организации должны оказывать демобилизованным участникам СВО всестороннюю помощь и поддержку, которая заключается в предоставлении медицинских услуг, координации всего процесса лечения и реабилитации. Итогом такой деятельности должно стать возвращение ветеранов боевых действий к привычной активной жизни.

Медицинскую реабилитацию включили в число приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи в течение этого года, а также на два последующих года. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для ветеранов специальной военной операции. Помимо того, предусмотрено 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медучреждения.

О работе в рамках заключенного соглашения и ближайших целях сотрудничества рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она прогнозирует, что в скором времени число обращений от ветеранов будет только расти. Поэтому команда фонда намерена работать над расширением возможностей оказания медицинской помощи и организацией системы реабилитации, прежде всего ориентируясь на человеческое отношение и искреннюю поддержку. Цивилева пообещала, что подопечные фонда будут окружены вниманием и заботой.

Стоит отметить, что в федеральном законе № 326-ФЗ военнослужащие и лица, приравненные к ним, не прописаны в качестве застрахованных в системе ОМС. Это означает, что организация медицинской реабилитации за счет средств ОМС распространяется исключительно на демобилизованных участников СВО — застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан.

#Общество
Подпишитесь
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Вчера, 06:21
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта
Сегодня, 04:15