Соглашение ФОМС и фонда «Защитники Отечества» направлено на поддержку ветеранов СВО

Медицинскую реабилитацию включили в число приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи в течение этого года, а также на два последующих года. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для ветеранов специальной военной операции. Помимо того, предусмотрено 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медучреждения.