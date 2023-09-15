Придется доплатить. Омичам пообещали повышение стоимости услуг МТС в сентябре

Отметим, что в последний раз тарифы компании дорожали в начале 2023 года. Тогда месячное обслуживание стало обходиться абонентам примерно на 30 рублей дороже. До этого аналогичное повышение цен произошло в октябре 2022 года. Вдобавок к этому оператор ввел комиссию за пополнение счета большинством способов, она составляет 1% от суммы пополнения.