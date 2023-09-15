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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

Услуги телефонии и интернета подорожают примерно на 12%

Придется доплатить. Омичам пообещали повышение стоимости услуг МТС в сентябре

15 сентября 2023, 06:04
Фото: 1MI
Услуги телефонии и интернета подорожают примерно на 12%

Жителей Омской области предупредили о подорожании услуг связи

Компания в очередной раз решила скорректировать стоимость тарифов в большую сторону.

В МТС оповестили о подорожании ряда услуг, в том числе тарифов. На официальном сайте компании говорится, что с 14 сентября изменилась стоимость пакетов услуг, которая ранее не превышала 400 рублей. Теперь же цена поднялась минимум на 59 рублей. В среднем же повышение стоимости достигнет 12%.

В ФАС России уже заинтересовались ситуацией. В ведомстве проверят, насколько правомерным было решение оператора связи о повышении стоимости услуг.

«Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», — говорится в сообщении антимонопольного органа.

Отметим, что в последний раз тарифы компании дорожали в начале 2023 года. Тогда месячное обслуживание стало обходиться абонентам примерно на 30 рублей дороже. До этого аналогичное повышение цен произошло в октябре 2022 года. Вдобавок к этому оператор ввел комиссию за пополнение счета большинством способов, она составляет 1% от суммы пополнения.

Известно, что в 2022 году ФАС уже признавала МТС и «Мегафон» виновными в нарушении антимонопольного законодательства и предписала им снизить необоснованно повышенные тарифы.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Ольга Акамова
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