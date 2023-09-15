Придется доплатить. Омичам пообещали повышение стоимости услуг МТС в сентябре

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В МТС оповестили о подорожании ряда услуг, в том числе тарифов. На официальном сайте компании говорится, что с 14 сентября изменилась стоимость пакетов услуг, которая ранее не превышала 400 рублей. Теперь же цена поднялась минимум на 59 рублей. В среднем же повышение стоимости достигнет 12%.
В ФАС России уже заинтересовались ситуацией. В ведомстве проверят, насколько правомерным было решение оператора связи о повышении стоимости услуг.
«Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», — говорится в сообщении антимонопольного органа.
Отметим, что в последний раз тарифы компании дорожали в начале 2023 года. Тогда месячное обслуживание стало обходиться абонентам примерно на 30 рублей дороже. До этого аналогичное повышение цен произошло в октябре 2022 года. Вдобавок к этому оператор ввел комиссию за пополнение счета большинством способов, она составляет 1% от суммы пополнения.
Известно, что в 2022 году ФАС уже признавала МТС и «Мегафон» виновными в нарушении антимонопольного законодательства и предписала им снизить необоснованно повышенные тарифы.